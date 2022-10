Mindennek az előzménye az volt, hogy Rajnald rátámadt egy Egyiptomból Szíriába tartó tevekaravánra, a kereskedőket bebörtönözte, ezzel megszegte a Jeruzsálemi Királyság és Szaladin között fennálló fegyverszünetet. Az incidens után Szaladin követelte, hogy szolgáltassák vissza a foglyokat és rakományukat, s miután nemleges választ kapott, támadást indított a Jeruzsálemi Királyság ellen. Szaladin jól felkészült a háborúra, tudta, hogy a hattíni ütközetben a vízhiánytól és a szárazságtól teljesen kimerült, nehéz páncélban lévő jeruzsálemi haderő össze fog roppanni. Így is történt. A feljegyzésekből azt lehet kiolvasni, hogy a foglyul ejtett Guidót és Rajnaldot Szaladin sátrába vitték, ahol a jeruzsálemi királyt hűtött vízzel kínálták. Guidó továbbadta a serleget Rajnaldnak, így mivel Rajnald a vizet Guidótól, és nem közvetlenül a szultántól kapta, Szaladinnak így nem kellett kiterjesztenie a vendégbarátságot Rajnaldra, aki miatt kitört a háború. Az akkori szokásjog megkövetelte, hogy ellenkező esetben a fogoly életét meg kell kímélni, de mivel ez nem így történt, Szaladin egyszerűen lecsapta Rajnald fejét, Guidó királyt pedig Damaszkuszba küldette, majd később komoly váltságdíj fejében engedte csak szabadon. Állítólag a hír hallatán, hogy Jeruzsálem muszlim kézre került, III. Orbán pápa szörnyethalt, majd az új katolikus egyházfő, VIII. Gergely egy újabb keresztes hadjáratot hirdetett.

A harmadik hadjárat

A hattíni ütközet a keresztény hadak egyik legsúlyosabb veresége volt a szentföldi háborúk története során, amelynek következményeképpen Szaladin az európai államok fölé kerekedett. Azzal, hogy a kudarc következtében a keresztesek elvesztették egyetlen ütőképes hadseregüket, váraik így kevesebb védővel számolhattak, ezért nem csoda, hogy 1187 után azok sorra muszlim kezére kerültek. Szaladin hamarosan elfoglalta Tibériást, majd Akkont, négy hónappal az ütközet után pedig uralma alá hajtotta magát Jeruzsálemet is. Az egyiptomi szultán miután elfoglalta Jeruzsálemet, egyesítette a mai Szíria és Jordánia területén lévő arab emirátusokat. Ezzel Szaladin észak, dél és kelet felől körbezárta a keresztes államokat, így a keresztények a Szentföldön lépéshátrányba kerültek.

Az arab sikerek hatására és VIII. Gergely pápa felhívására megkezdődött a harmadik keresztes hadjárat, amelyben Barbarossa Frigyes német-római császár, Fülöp Ágost francia király, és Oroszlánszívű Richárd angol uralkodó közös erővel megkísérelték visszavenni azt, amit Szaladin szultán meghódított. Az 1189. és 1192. között lezajlott hadjárat csak részben sikerült, bevettek ugyan két fontos várost, Akkót és Jaffát, de magát Jeruzsálemet nem tudták elfoglalni, márpedig ez lett volna a hadjárat legfőbb politikai és vallási célja. Nemrég olvashattuk arról, hogy a Szent Város, vagyis Jeruzsálem milyen fontos szerepet játszik a mai napig a zsidó és a keresztény vallásban, de az iszlám is a harmadik legszentebb városának tartja Mekka és Medina után. Ezért nem csoda, hogy a Szentföldhöz tartozó Jeruzsálem jelentősége hatalmas mindhárom, egy istent imádó vallás számára, ezért kapcsolódtak hozzá a középkori keresztes háborúk is.

A végső célt nem sikerült elérni

A keresztények miután szembesültek azzal, hogy eredeti tervük nem sikerül, békeszerződést kötöttek Szala­din szultánnal, aminek értelmében Palesztina partvidéke továbbra is keresztény terület maradt, de Jeruzsálem arab kézre került. Egyik fél sem volt teljesen elégedett az eredménnyel, a keresztesek ugyan fontos tengerparti területektől fosztották meg a muszlimokat, de Európában ezt számos keresztény csalódásként élte meg. Az iszlám világban ugyancsak sokakat töltött el nyugtalansággal, hogy Szaladinnak nem sikerült kikergetnie a keresztényeket Szíriából és Palesztinából. Mindennek ellenére a kereskedelem tovább virágzott a Közel-Keleten és a mediterrán partvonal kikötővárosai között. A későbbi keresztes háborúk célja szintén Jeruzsálem felszabadítása lett volna, egyes történészek szerint a későbbiek folyamán, főleg az ötödik keresztes hadjárat során az európaiak közel jártak a sikerhez, ugyanis akkor kezdődött meg az első mongol támadás a közép-ázsiai iszlám államok ellen, ami átrendeződésre késztette a muszlim haderőt. A keresztények kudarcának oka talán az volt, hogy nem volt egy karizmatikus és mindenki által tisztelt vezér, aki győzelemre vihette volna a keresztes sereget.

Nagy és méltó ellenfélként maradt meg az európaiak emlékezetében

A szunnita szultán

Tikritben (ma város Irakban, Bagdadtól 140 km-re északnyugatra, a Tigris folyó mellett) született Szaladin 1137-ben. Kurd származású, apja Ajjúb katonai parancsnok volt. Fiatalon vallási tanulmányokkal foglalkozott, majd katonai pályafutását apja és nagybátyja oldalán kezdte. Nagybátyja révén három, egyiptomi hadjáratban is részt vett, a feljegyzések szerint az Alexandria ostromát követő tárgyalások alkalmával Szaladin sok barátra tett szert a keresztesek között, talán ennek is köszönhető, hogy háborúi során lovagiasként, nagy és méltó ellenfélként maradt meg az európaiak emlékezetében. Nagybátyja halála után ő lett az Egyiptomban állomásozó szíriai csapatok vezetője, majd kihasználta a szunniták és a síiták közötti ellentétet, mint buzgó szunnita magához ragadta Egyiptomban a hatalmat. A szunniták képezik az iszlám legnagyobb ágát, a musz­limok mintegy 90 százaléka követői közé tartozik. Követik a Mohamed Próféta szokásait, cselekedeteit és életmódját és a közösséghez tartoznak. A síiták az iszlám vallási kisebbsége, amely ma a muszlimok 10-13 százalékát egyesíti.

A többségi szunnita iszlám irányzattól alapvetően abban különbözik, hogy Mohamed próféta és veje Ali kalifa utódai, ahogy ők nevezik, „a ház népe”, számára kiemelt szerepet biztosít. Maga az elnevezés is Alihoz köthető, vagyis az „Ali pártja” (síat Ali). Szaladin miután uralkodó lett, elősegítette az iszlám vallási intézmények erősödését és terjedését, főiskolákat és mecseteket alapított, megbízásokat adott különböző vallási kérdésekről szóló tanulmányok elkészítésére.

Lovagias hódító volt

Később meghódította Damaszkuszt és egész Szíriát, majd azt követően a bagdadi kalifa áldásával Kairóban Egyiptom és Szíria szultánjává koronáztatta magát. Az egyik legnagyobb muzulmán hőssé vált, ugyanis neki sikerült, hol békésen, hol fegyverrel összekovácsolnia az egymással viaskodó musz­lim államokat, majd a Közel-Kelet egyesítése után birodalmának óriási haderejével a Jeruzsálemi Királyság ellen fordult. A keresztesek által létrehozott és alapított Jeruzsálemi Királyság már régóta szálka volt Szaladin szemében. A már említett hattíni ütközet volt az első komolyabb győzelme a keresztesek felett, majd miután elfoglalta Jeruzsálemet, valóságos hős lett a musz­lim világ szemében. Szaladin kiváló hadvezér és igazságos uralkodó hírében állt. Jeruzsálem visszafoglalása után Szaladin és katonái civilizáltan és türelmesen bántak a város lakóival, így mint nemes és lovagias ellenfél vonult be az európai történelembe is. Életrajzírói szerint rendkívül adakozó volt, minden luxust nélkülözött, az összes vagyonát birodalma gyarapítására és a szegények ellátására fordította. Egyes feljegyzések szerint, amikor halála után emberei kinyitották személyes kincstárát, semmit sem találtak benne. Jellemző tulajdonsága volt a szerénység és a nagylelkűség, és látogatóit mindig nagy tisztelettel fogadta. Szaladinnak 17 fia és egy leánya született, 1193-ban egyesek szerint hastífusz következtében Damaszkuszban 56 éves korában elhunyt. Mauzóleuma Damaszkuszban, az Omajjád-mecsetben áll. Szaladin halála után birodalmát utódai felosztották. Családja – Ajjúbida-dinasztia néven – megtartotta az Egyiptom és a környező vidékek fölötti uralmat. A dinasztia uralmának a mamelukok vetettek véget 1250-ben. Szaladint a muzulmán világ egyik legnagyobb uralkodójaként tiszteli, aki hatalmas birodalomba tudta szervezni a sokszínű és egyben soknemzetiségű közösséget.



A damaszkuszi Omajjád Nagymecset, ahol az 1193-ban elhunyt Szaladin szultán sírja található Fotó: wikiwand

