Itt az ideje leszedni az utolsó babokat, komposztálni a leveleit, a babgyökereket viszont hagyjuk a földben, mivel a nitrogénkötő gyökérgumó nagyon jó trágya. Miután kiástuk a sárgarépát, homokban vagy tőzegben tárolhatjuk tél idején. A paszternákot viszont még hagyjuk a földben, miután megcsípi a fagy, édesebb lesz.

A káposztát is betakaríthatjuk. Kitűnően eláll a fagytól védett raktárban. Most, még fagy előtt, szedjük le a zöldparadicsomot is, nyugodtan tárolhatjuk hűvösebb helyen, hogy lassacskán beérjen, viszont meg is sürgethetjük az érési folyamatot, ha egy napos ablakpárkányra tesszük egy tálcára egy érett banán mellé.

Ahogy az ágyások kezdenek megüresedni, feláshatjuk és megtrágyázhatjuk a földet. Hagyjunk nagyobb földtömböket ásás után, mert a giliszták úgyis szétzúzzák, hogy a trágyához hozzáférhessenek. A talajban levő víz megfagyása, aztán megolvadása tavasszal lazává teszi a talajt, így könnyebb dolgunk lesz.

A gyümölcsök közül már csak az alma és a körte szürete tart, majd jön még a birs és kiskerti keretek között a naspolya. Növényvédelmi teendő már nincs a termés védelmére. Az őszibarack levelei megsárgultak, hullanak, ebbe a folyamatba besegít a sztigminás levéllyukacsosodás – mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök.

A cseresznye, a meggy még nem hullajtja a leveleit, de a levélfoltosság terjed a lombokon. Lassan itt az ideje az őszi lemosó permetezésnek.

