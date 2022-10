A titkosított ügyet a fantázia kiszínezte, életéből szinte legenda született

A személyét övező titokzatosság és az ellene indított per révén ő lett minden idők egyik legismertebb kémnője. Az I. világháború alatt a németeknek, de állítólag a franciáknak is kémkedő táncosnő-kurtizán a végzet asszonyaként vonult be a történelembe, akinek a férfiak nem tudtak ellenállni, ezért azt beszélték róla, hogy játszi könnyedséggel csalta ki áldozataiból a hadititkokat.

Mata Hari hírszerzői tevékenysége rövid és sikertelen volt. A vincennes-i kaszárnyában sortűzzel történt kivégzés után Mata Hari legendája azonnal megszületett. A szenzációhajhászok a tényeket nem vették figyelembe, mindent az ügyésznek arra a kijelentésére alapoztak, miszerint az elbűvölő holland táncosnő volt „minden idők legnagyobb kémnője”, így a bulvár­sajtó és a közbeszéd megalkotta a saját Mata Hari-képét. Már 1920-ban film készült róla, amiben a korszak legnagyobb sztárja, a dán Asta Nielsen játszotta a címszerepet, később a másik nagy filmcsillag, a svéd Greta Garbo is alakította Mata Harit. Számtalan film készült még a kalandos életű táncosnőről, személye valóságos fogalommá vált, nem csoda, ha film mellett színdarabok és ponyvaregények sora foglalkozott a sorsával.

Hollandként született

Mata Hari, vagyis Margaretha Geertruida Zelle 1876. augusztus 7-én született a hollandiai Leeuwarden városban. Származásáról és családjáról eltérően írnak az életrajzírók, egyesek szerint nagypolgári környezetben született, egy másik változat szerint apja holland ültetvényes volt Jáva-szigetén, anyja pedig egy maláj nő volt. Később Mata Hari talán ezért hangoztatta, hogy Indiából származik, sőt ezt egyes újságok meg is fejelték azzal, hogy a táncosnő egy született hindu hercegnő, de ez, mint később kiderült, nem felelt meg a valóságnak. Édesapja ugyanis egy kalapüzletet működtetett a városban, de 1891-ben csődbe ment, majd ugyanebben az évben meghalt az édesanyja, ekkor a család Amszterdamba költözött. Ott apja ismét megnősült és új felesége pénzéből egy kis petróleumboltot nyitott.

Margaretha már gyerekként kitűnt magas termetével, karcsú alakjával, sötét hajával és kreol bőrével, apja bukása után egyik nagybácsijától a másikhoz került, majd mindössze 18 évesen hozzáment a tőle 20 évvel idősebb Rudolph John McLeod skót származású katonatiszthez. Férje révén a fiatal hölgy nemsokára a Hollandia fennhatósága alatt álló Kelet-Indiába került. A házasságból két gyermek született, de férje az alkohol rabja lett, feleségét és gyermekeit rendre bántalmazta, majd miután két gyermeküket főbérlőjük bosszúból megmérgezte – kisfiuk bele is halt, kislányuk életben maradt –, a frigy zátonyra futott, ezért a csonka család visszaköltözött Hollandiába. Nem sokkal később az amszterdami bíróság kimondta a válást, és tartásdíj fizetésére kötelezte Mac­Leodot, aki azonban azt megtagadta. Így Margaretha egy fillér nélkül maradt, ezért 1903-ban Párizsba utazott, hogy ott színésznői karriert csináljon. Csalódnia kellett, a kevés tartalékát is felélte, ezért festőknek állt modellt, s cirkuszokban is fellépett, mint lovas artista. Mindez alaposan kiábrándította, így visszatért Hollandiába.

Ismert táncosnő

Két év múlva ismét a francia fővárosba utazott, ahol elkezdődött szédületes táncoskarrierje. A lenge öltözetben előadott egzotikus táncok hamar népszerűvé tették a párizsi éjszakai életben. Eleinte a Guimet Múzeumban lépett fel, de olyan nagy sikerrel, hogy hamarosan a Casino de Paris, a Folies Bergère és más neves klubok műsorában is gyakran szerepelt. Akkor vette föl a Mata Hari művésznevet, ami maláj nyelven azt jelenti, hogy „a hajnal szeme”. Hamar ismert alakja lett a párizsi éjszakai életnek. Karrierje során bejárta Európát, sőt még Egyiptomba is eljutott. Népszerűsége gyorsan nőtt, hamarosan bárók és bankárok szalonjaiban tartott zárt körű előadásokat. Estjei egyszerre voltak szenzációt és botrányt keltőek. A keletet idéző műsorai pedig hamarosan ismertek és keresettek lettek egész Európában. Sikere elsősorban a túlfűtött szexualitásából származott. Nem számított szépségideálnak, de szabadon bánt az öltözékével, ami férfinézőit elbűvölte, a közéletben pedig rendre botrányt okozott. Az 1910-es évek elején már kezdett kimenni a divatból a keleti egzotikus tánc műfaja, talán ennek is tulajdonítható, hogy miután ezt Mata Hari is megtapasztalta, népszerűségét másképpen próbálta kamatoztatni. Keresett kurtizán lett, az akkori Európa előkelő arisztokrata- és vezető politikai köreibe is belépést nyert, így páratlan kapcsolati hálót alakíthatott ki. Szeretői között volt többek között Frigyes Vilmos német koronaherceg is, aki finanszírozta fényűző életmódját.

Kém, sőt, kettős ügynök

Az 1914-ben kirobbanó első világháború kezdetén Mata Hari ismert és ünnepelt személy volt, és holland állampolgárként – Hollandia akkor semleges ország volt – szabadon utazhatott, ez felkeltette a német és a francia titkosszolgálatok érdeklődését. A francia titkosszolgálat állítólag felkérte, hogy utazzon Madridba, s női bájait bevetve próbáljon meg fontos információkhoz jutni a megkörnyékezett német diplomatáktól és fontos tisztséget betöltő férfiaktól. Egyes történészek azt állítják, hogy Mata Hari H-21 fedőnév alatt a német titkos­szolgálatnak dolgozott. Ezt arra alapozzák, hogy a táncosnő-kurtizán a háború idején sokat mutatkozott magas rangú német katonatisztekkel, ugyanakkor a francia politikai és a gazdasági elit számos képviselőjével is részt vett közös eseményeken. Mata Hari hamarosan belekerült a kémügyek intrikáktól átszőtt hálójába, ez végül is megpecsételte sorsát. A francia megbízói szemében egyre gyanúsabbá vált, az angolok is gyanakodtak, főleg gyakori utazásai szúrtak szemet, ezért 1916-ban a New Scotland Yard őrizetbe vette Nagy-Britanniában, ahol hónapokig házi őrizetben tartották, majd bizonyítékok hiányában szabadon engedték. Homályos, hogy Mata Hariból hogyan lett kém, és milyen hírszerzői feladatokat hajtott végre. Egyes vélemények szerint a német kémszervezet egyik vezetője, Lucas Netley is szeretői közé tartozott, ő bízta meg, hogy kémkedjen Franciaországban. Mások azt állítják, egy kémiskolába járt Antwerpenben, ennek vezetője, a Vörös Tigris fedőnévre hallgató Elsbeth Schragmüller szervezte be. A kutatók többsége nem vonja kétségbe, hogy kettős ügynök volt, de véleményük szerint tevékenysége csekély volt ahhoz, hogy tettével a halálbüntetés arányban állt volna.

Letartóztatása, kivégzése

A franciák gyanakodtak rá, így amikor kémelhárítási ügyosztályuk egy kódolt üzenetet fogott és fejtett meg, amelyben az állt, hogy a madridi német katonai attasé egy bizonyos H-21-es ügynöknőt említ, aki 5000 frankos csekket kapott cserébe azért, hogy Párizsban kémkedik Németország részére. A franciák rögtön Mata Harira gondoltak, majd az éppen a párizsi Plaza Athénée hotelben tartózkodó táncosnőt 1917. február 13-án kémkedés vádjával letartóztatták. Szobájában megtalálták az 5000 frankról szóló csekket és egy láthatatlan tintát tartalmazó üveget.

Tárgyalása az Igazságügyi Palotában a nyilvánosság kizárásával, 1917 júliusában kezdődött, és zárt ajtók mögött zajlott le. A védelmet Mata Hari korábbi szeretője, egy 74 éves ügyvéd látta el. Az asszony végig tagadta az ellene felhozott vádakat, azt állította, hogy a németektől csak szerelmi szolgáltatásaiért kapott pénzt. Bár a vád bizonyítékai hiányosak voltak, legfőbb bizonyítéknak a hotelszobában talált csekk számított, ennek ellenére a bíróság bűnösnek találta és halálra ítélte.

A száz évre titkosított hadbírósági eljárás után július 25-én halálra ítélték, majd 1917. október 15-én a Vincennes melletti erődben végezték ki Fotók: Wikipedia

Az ítéletet 1917. október 15-én hajtották végre a Párizs közeli vincennes-i erődben. Mata Hari elegáns, fehér ruhában állt a kivégzőosztag elé, kérésére szemét sem kötözték be. Mivel holttestéért egyetlen rokona sem jelentkezett, így azt az orvosképzésben használták fel. A fejét viszont bebalzsamozták, és a párizsi Anatómiai Múzeumba vitték, ahonnan később rejtélyes módon eltűnt. A per anyaga hosszú évtizedekig titokban maradt, ezért ügyét a fantázia jelentősen kiszínezte, a kutatások mai állása szerint a táncosnőt valószínűleg bűnbakként ítélték el, ennek ellenére a köztudatban Mata Hari továbbra is a világtörténelem egyik legtitokzatosabb női alakja marad.

Felhasznált irodalom

