A még mindig sok érdeklődőt vonzó operett gálaműsor következett a kis­színpadon. Az egyre hűvösebbé váló estén pontosan érkezett a nagyszínpadra a Zenevonat, egy másik műfaj mellbevágó produkciójával. Az LGT sztárjai: Karácsony János és Solti János, Szirota Jennifer, Heincz Gábor Biga, valamint az elképesztő alázattal muzsikáló Abrakazabra zenekar igazi csodát tettek. Mint egy nagy baráti társaság találtak egymásra az előadók és a közönségük.

A szombat változatos programsorozatot hozott

Ez alkalommal az időjárás is kegyes volt a fesztiválozókhoz. Délelőtt vidám és ingyenes játéklehetőségeket kínáltak a gyermekek számára, a Szüret ízei főzőversenyt pedig ezen a nehéz pályán is sikerrel boldogulóknak. Az egyik legnagyobb látványosságon, a szüreti felvonuláson a résztvevők három helyen is, a minden korcsoportból származó táncosaikkal örvendeztették meg a nagy létszámú érdeklődő közönséget.

A táncból soha sem elég?

Valószínűleg így van, hiszen előbb a nagyszínpadon a Löfan Mazsorett csoport, majd azt követően a kisszínpadon, a város néptáncos együttesei közösen töltötték meg a nézőteret az elragadtatott nézőkkel.

Vitathatatlanul a két nap legnagyobb létszámú közönségsikerét hozta a napjaink egyik legsikeresebb show-bandája, a Wellhello. Az első perctől a fináléig, izzó hangulatban, parádés jókedvben varázsolta el a rajongóit és valószínűleg szerzett újakat is a hangzásban, fény- és videótechnikában, zenekari kíséretben egyaránt a nemzetközi színvonalat hozó szupercsapat.

Konferencia a várban

A földvár nevét viselő települések polgármesterei gyűltek össze a Várban szombaton délelőtt. A házigazda, Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere volt. – 2019-ben éppen nálunk találkoztunk velük utoljára. Az elmúlt két év ezt is tönkretette. Úgy gondoltam, hogy újra kell élesztenünk. A németországi testvérvárosunk, Werkeisheim új polgármester is most érkezett hozzánk, akivel a gyümölcsöző kapcsolataink folytatásáról állapodtunk meg. A mostani fesztivállal nagyon elégedett vagyok, hiszen péntek estétől a vasárnapi esti koncertekig tele volt a tér jókedvű, szórakozni vágyó, elégedett emberekkel. Ebből úgy láttam, hogy érdemes volt ennyi energiát és pénzt fektetni az eseménybe.

A főrendező értékelése

Úgy tűnik, hogy ez a rendezvény egy igazi kistérségi eseménnyé nőtte ki magát. Pataki Dezső, a Művelődési Központ igazgatója főrendezőként ilyennek látta: – Valóban nagyon sok ismeretlen vendéggel találkoztam, akik a környékről érkeztek, és ennek nagyon örülök. Másrészt ezt a fesztivált elsősorban a földváriaknak hoztuk létre, amihez az önkormányzatunk jelentős anyagi forrást biztosított. Abból tudtuk megvalósítani ezt a nagyon komoly színpadi műsorsorozatot is, amit rengeteg ember élvezett. Az ember mindenre igyekezik fölkészülni, de bármikor adódhat olyan dolog, ami miatt rögtönözni kell, ezért lehetőleg mindent a helyszínen szoktam figyelemmel kísérni – mondta Pataki Dezső. Majd arra a kérdésünkre, hogy jövőre folytatódik-e ez a ma is sikeres hagyomány, így válaszolt.

– Annyira bizonytalannak látom az előttünk álló időszakot, hogy nem akarok erre vonatkozó jóslásokra vállalkozni. Nyilván az önkormányzattal együtt, ha szűkösebben is, de szeretnénk egy hasonlót megvalósítani.

A Szüret ízei főzőverseny

Ennek a betétprogramnak számos egyéb feladatai mellett Szer Noémi, a Művelődési Központ munkatársa volt a szervezője és a lebonyolítója.

– Mindenki komolyan vette a dolgát. Hogy szigorú lennék? Lehet, de csak azért, hogy tiszta legyen a verseny, mert különben semmi értelme se lenne. Mindennel együtt az a szerencsés megközelítés, ha egy jó kis játéknak tekintjük a dolgot. Ilyenkor nem várunk éttermi bravúrokat, hanem abból indulunk ki, hogy a szüret közben mire volt lehetőségük az embereknek. Nyilván elsősorban az egyszerűség miatt a bográcsokban főztek, ezért nem kell csodálkozni, ha erre az alkalomra főképp gulyásokat és pörkölteket készítettek. Volt induló, aki remek lecsóval jelentkezett.