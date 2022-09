Az már többször előfordult, hogy a testvértelepülések küldöttségei Nagykarácsonyba érkeztek, hogy aztán onnét továbbindulva látogassák meg az országunk általuk még nem ismert nevezetességeit. Ez alkalommal más megoldást választottak a fogadásukra.

Az eseményről Szekeresné Orova Erzsébet, a nagykarácsonyiak elnöke tájékoztatott bennünket:

– A határon túli testvértelepüléseinkkel három esztendeje kötöttünk civilszervezeti együttműködési megálla­podást, és most úgy gondoltuk, hogy megerősítjük az ­akkori elhatározásunkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezúttal négy település képviselőivel találkozhattunk. A Hargita megyei Homoródkarácsonyfalváról a Dungó Kulturális Egyesülettel, valamint Okland képviselőivel és a horvátországi Kórógy Hagyományőrző Egyesülettel. A háborús helyzet ellenére is sikerült egy delegációt fogadnunk Kárpátaljáról, Beregszászról, akiket a rendezvényünk többi tagja azonnal a szívébe fogadott, és ezzel a közösségünk tagjainak tekintjük őket.

Szekeresné Orova Erzsébet, a NaTE elnöke Fotók: Balogh Tamás

A partnertelepülési kapcsolat megerősítése

– A Homoródkarácsonyfalváról és a Kórógyról érkezettekkel a szerződésünket újítottuk meg, ami arról szól, hogy igyekezzünk egymás kultúráját megismerni, megőrizni a hagyományainkat és a magyar nyelvet. Az erről szóló plaketteket adtuk át nekik.

Küldöttségek egy korábbi találkozón Fotó: archív

A ceremónia csodás környezetben zajlott

– Ennek a helyszíne a szállásunk kápolnája volt, amit a szükséges időre megkaptunk, és ott, abban a csodálatos építészeti környezetben tudtuk lebonyolítani. A közös dolgaink mellett megemlékeztünk az államalapításról és a mostani háború által okozott szörnyű helyzetről is.

A mi megállapodásaink nem valami kacifántos ígérgetésekről, hanem a kölcsönös megbecsülésről és a segítségnyújtásról szólnak. Arra most a kárpátaljai barátainknak van leginkább szükségük, ezért amikor tehetjük, azzal feléjük fordulunk. Korábban már vittünk nekik adományokat a beregsurányi átkelőhöz, amit a Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttattunk el nekik. Ezúttal érezhetően már az is segítség volt, hogy egy kis időre kiszakadhattak abból a nehéz gondokkal sújtott közegből.

A civil szervezetek képviselői mindig örömmel találkoznak

Országjárás a történelmi emlékek nyomán

– A határon túli testvéreink kedvéért ezúttal Egerben találkoztunk egymással. Azt szeretnénk, hogy ezeken az alkalmakon olyan fontos magyar történelmi emlékhelyeket mutathassunk meg nekik, ahol korábban nem jártak. A találkozó alkalmával Egert is alaposan megismerhettük közösen. Utána Mezőkövesdnek vettük az irányt, a híres matyó népviseletüket is magunkra öltöttük.

Az egri minorita templomban

– A szívünket melengető közös programunk, amely elérte a célját, az egri Páduai Szent Antal-templomban celebrált szentmisén ért véget, amelyen mezőföldi, matyó, székely és magyar népviseletben vettünk részt.