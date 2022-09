A rendezvénnyel kapcsolatos tennivalókat ismét a falu egyik markáns civil szervezete, a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub csapata, Pinke Kata elnök vezetésével vette a kezébe:

– Szívesen veszünk részt a helyi közösségi eseményeken, de leginkább azt szeretjük, ha mi tervezzük meg azokat, és a végrehajtás is a miénk. Most is így történt. Már látjuk, hogy körülbelül hányan jelennek meg a reggel nyolckor kezdődő gyülekezőre, közülük hányan érkeznek fogattal, lóháton és persze gyalog, mert ők lesznek a táncosok, akik vidám énekszóval indulnak útnak kilenckor.

– Az útvonalunk a hagyományos irányt mutatja. Örömmel fogadtuk azoknak a jelentkezését, akik egy kis terített asztallal várnak bennünket a portájuk előtt – folytatta a szüreti mulatság előkészületeinek taglalását Pinke Kata klubvezető. – Szerények és hálásak vagyunk, semmit sem „rendeltünk meg”, nagyon köszönjük a támogatásukat! Cserében nekik és a szomszédaiknak táncolunk egy jót. Már megszerveztük az ebédünket is, hiszen a fárasztó felvonulás után mindenkinek jól fog esni néhány falat. A délután a pihenésé, aztán estére mindenkit várunk a bálba, ahol természetesen (hazai pályán) a Szamaras zenekar muzsikál a nagykarácsonyi kultúrházban este nyolctól!