A Vértesaljai Református Egyházmegye 38 gyülekezetéből 12 lelkipásztor „cserél” szószéket, és havonta egy alkalommal más gyülekezetben szolgál vasárnapi igehirdetéssel. Természetesen nem a két szószék, hanem a két szószóló cserélt helyet havonta egyszer.

A hívek nagy várakozással fogadták a vasárnap kezdődő rendkívüli eseménysorozatot, ahova felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődőt szeretettel vártak. A program célja, hogy a lelkipásztorok megismerjék az egyházmegye gyülekezeti közösségeit, és a gyülekezetek is megismerhessenek más, számukra talán kevésbé ismert szolgálattevőket. Nem elhanyagolható a program kulturális értéke sem, amellyel a pandémia alatt megfakult településszintű közösségi életre is jótékony hatással lehet. Ezért az ünneppé nemesedett alkalom után Rácalmáson szeretetvendégséget is szerveztek.

Az első szószékcsere alkalmával nagytiszteletű Dombi Ferenc váli lelkipásztor szolgált a gyülekezetben, a helyi Fodor István lelkész pedig Vál szószékét foglalta el.

Dombi Ferenc lelkész a hétvégén a helyi gyülekezetben szolgált

Fotós: LI

– Az egyházmegyei kezdeményezés januárban fogalmazódott meg, és már májusban szerettük volna elkezdeni, de a háború miatt elhalasztottuk. Ahogy említettem, az igehirdetésben is közös ige alapján hirdetjük egy másik gyülekezetben Isten igéjét. Nagyon jó érzés volt a kulcsi és rácalmási gyülekezetben szolgálni. Egyébként kifejezetten szeretek más gyülekezetekkel megismerkedni, ez már a teológián is így volt, amikor legációba jártunk. Általában mindig más-más helyet választottam, alapvetően inkább kisebb gyülekezeteket. Ugyanis nagyon kedvelem a kis közösségeket, és ez a helyi is nagyon szimpatikus számomra. Bár nyilván igaz a közmondás, hogy legjobb otthon. Válon picit nagyobb a gyülekezet, már az 1920-as évek vége óta működik gyülekezeti élet. A hagyományok is kicsit régebbiek, a gyülekezet életkora is kicsit az idősebb korosztály felé tolódik. De ott is vannak gyerekek, fiatal felnőttek és fiatal házaspárok is. Reméljük, hogy Kulcs és Rácalmás is folyamatosan fejlődni fog – mondta el Dombi Ferenc.

– Válon mintegy 25–30 fős közösség fogadott. Egy szép nagy templomban, egy fizikailag is magas szószéken hirdethettem az igét. Szeretettel fogadott a közösség, köszönet és megtiszteltetés azért, hogy megnyíltak és beszélgetni tudtunk, később sokan eljöttek a szeretetvendégségre is. Nagyon jól éreztem magam, sokféle tapasztalattal gyarapodhattam – mondta el Fodor István lelkész.

Ezentúl tehát minden hónap első vasárnapján vendég-igehirdetőtől hallhatják az érdeklődők az örömhírt a Kulcs-Rácalmás Missziós egyházközösség tagjai. A következő alkalomra október 2-án kerül majd sor.

Minden hónap első hétvégéjén vendég igehirdető várja a híveket

Fotós: LI