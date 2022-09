Dunaújváros - A közgondolkodásban a kerti munkák kapcsán, ha szeptemberről beszélünk, akkor mindenkinek a szüret – szőlő, gyümölcs egyaránt –, és általában a betakarítás jut eszébe. Pedig ez egyáltalán nincs így. Most a jövőt illetően észnél kell lenni, arról nem is beszélve, hogy egy ritka aszályos ­nyár után, napjainkban esős őszi időt élünk. Ezt mindenképpen ki kell használni. De miként is? Ott van például a szép zöld gyep, ami csak a legritkább esetben volt zöld – nálunk csak májusban. Aki nem tudott kellő mennyiségben locsolni, annak sok örömet nem okozott a pázsit.

Most eljött az ideje, hogy helyrehozzuk a kertünk, hobbitelkünk füves részét. Ha van rá módunk, szerezzünk egy gyepszellőztetőt, és azzal dolgozzuk meg a terepet. Ez nem csak fellazítja a talaj felső rétegét – ami több oxigént és vizet jelent a fű számára – de az úgynevezett gyepfilcet, vagyis az elhalt fű- és mohamaradványokat is felszedi.

A hidegtűrő növényeket már most elvethetjük, tavasszal lesz termés

Ezek után célszerű egy gyep felülvetést végezni, vagyis újra beszórni a területet fűmaggal. Ekkor tüntethetjük el a foltokat, amik abból adódtak, hogy a nagy hőségben a füvünk itt-ott egyszerűen kiégett. Adjunk a gyepnek némi őszi trágyát is. (Ősszel már a kimondottan káliumtúlsúlyú gyep­trágyát használjunk.)

Bár a hőmérséklet csökkenésével a fű növekedési üteme lassul, érdemes addig nyírni a füvet ősszel is, amíg nő. A vágási magasság ilyenkor optimálisan négy centiméter. Ez a magasság megvédi a talajt és a gyepet a fagytól vagy a fagy­pont alatti hőmérséklettől. Ha viszont a fűszál túl hosszú, akkor megvan a veszélye annak, hogy a szálak letörnek és rothadásnak indulnak. Mivel alacsonyabb hőmérsékleten a nyesedék nem tud lebomlani, ezért az őszi nyíráskor a nyesedéket a lehető leggondosabban el kell távolítani a gyepről. Ehhez a mulcsozós fűnyíróra fel kell helyezni a fűgyűjtőt, hogy a nyesedéket összegyűjtse.

A fűnyírás szezonja jellemzően áprilistól októberig tart, de a nyári hónapokban, főként amilyen aszályos az idei volt, ritkábban került elő a sufniból a fűnyíró. Ősszel azonban újra érdemes heti-kétheti rendszerességgel végigmenni a gyepen. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebb lesz a felület, illetve a gyomosodást is megelőzi a rendszeres nyírás. A fű ugyanis jól bírja nyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbé tűri.

De ne feledkezzünk el a zöldségekről, a gyümölcsökről se. Szinte minden háztáji kiskertben érik a paradicsom és a paprika – nálunk azt utóbbi időben hozott rengeteg virágot, de félő, hogy már nem tud beérni a termés –, a gyökérzöldségből is szüretelhetünk, emellett lehet szedni padlizsánt, sóskát és spenótot is. Bőséggel hozza még termését a szilva, a körte és az alma. A két utóbbiból több olyan fajta van, amely csak októberben érik be.

Érdemes megemlíteni, hogy a fák, bokrok alá lehullott terméseket is szedjük össze, hiszen így is védhetjük a növények egészségét.

Ahogy az ősz beköszönt, egyre több falevél, ág hever az udvarokon, kertekben. Érdemes a lehullott növényrészeket rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni, hiszen hasznára válhat kertünknek.

Ma már sok olyan, szeptemberben vethető növény kapható a boltokban, amelyek hidegtűrésükről ismertek. Ilyen a csokros újhagyma és a póréhagyma is. Szintén ebben az időszakban elvethetjük már továbbá a korai sóskát és a fokhagymát is.

Forrás: agrarszektor.hu., kert.tv.