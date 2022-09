A takarítási vagy más néven szemétszedési világnap Magyarország területén is nagyon fontos kezdeményezéssé vált. Nem véletlen, hiszen a Földön felhalmozott, rengeteg kezeletlen hulladék az elmúlt években égető problémává nőtte ki magát. Csakúgy, mint világszerte, az országban is gondot okoz a különböző zöld területeken, erdőkben, vizeinkben felgyülemlő szemét, amik között rengeteg olyan is akad, amelyek csak több száz év múlva bomlanak le.

A világnapot az ENSZ 1992-ben kezdte el globálisan is népszerűsíteni, és az indítvánnyal hamar sok környezetvédő megmozdulást értek el. Az angolul World Cleanup Day-nek nevezett esemény jelmondata: „Gondolkodj világméretekben, és cselekedj otthon!”, amely remekül tükrözi azt, ami a szemétszedési mozgalom célja.

191 ország fog össze évente ezen a jeles napon azért, hogy Földünket különböző, környezetre káros szennyeződésektől mentes, fenntartható világgá alakítsák. Országszerte is rengeteg eseményt rendeznek a világnap alkalmából, ennek során erdőket, utcákat, zöldövezeteket tisztítanak meg az eldobált hulladéktól. Ebből adódóan városunk ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a település és környezete védelmére, amit a megannyi tisztítási akció bizonyít.

A Decathlon dunaújvárosi áruháza által rendezett szemétszedés szombaton, a világnapon, az erdei tornapályán zajlik, ugyanekkor pedig az újtelepi ökonapon lomhulladék, valamint műszaki- és fémhulladék leadására van lehetőség. Emellett a pénteken kezdődött európai mobilitási hét alatt szintén lesznek kezdeményezések, hogy egy-egy területet kitakarítsanak. Jó hír, hogy a várostisztítási tevékenységek még a világnap után is folytatódnak. Az ilyen kezdeményezések rendkívül sokat jelentenek mind országos, mind globális szinten. Egy-egy ilyen takarítás a lakók közérzetére rendkívül pozitív hatással van, nem mellesleg a város is meg­szépül, megtisztul, a természet pedig fellélegzik.

A világnap abból a szempontból is hasznos, hogy nem csak a Föld különböző területein történik összefogás a fenntarthatóságért, hanem országon belül is, intézmények, vállalkozások és önkéntesek között egyaránt. Sőt, a jövő generációja szempontjából is nagy jelentőséggel bír, hiszen ezt a jó példát követve válnak majdan természetszerető és környezetvédő emberekké.