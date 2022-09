Megszoktuk, hogy az aszály nemcsak bosszúságot, de időről időre különböző összeesküvés-elméleteket is szül olyanok részéről, akik nyilván nemcsak virológusok, de katonai szakértők, meteorológusok és vízmérnökök is egy személyben. – Az elmúlt héten összesen 19 milliméternyi csapadék hullott, ha nem számítom a hétvégi esőt – vont mérleget Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője. – Eközben azonban annyira szeles volt az idő, hogy a 13-14 fokos víz tovább párolgott, ezért nem emelkedett a vízállás. Jellemző, hogy a csapadékot az aszályos nyár után nagy intenzitással szívja fel a talaj, szívják fel a növények. A vízmérce azt mutatta, hogy 51 és 56 centiméter között mozgott a vízállás, az automata óránként közli az adatokat. Az ingadozást a hullámzás okozta. A szakember arról beszélt, valóban felmerülhet a gyanúja annak, hogy a kotrások megsértették a vízzáró réteget, s azon keresztül veszít vizet a tó, azonban most már mindenhol van annyi lágy iszap, amely ezt lezárná. Egyszerűen csak nem esik annyi eső, amely érdemben emelhetne a tó szintjén.

– Úgy érezheti valaki, hogy na, már megint esik, de ez kevés – igazít el Pálinkás Imre. – Évek óta szeptember végéig folyamatosan csökken a vízállás, ez a tendencia most sem fordult meg. Ettől a helyzettől senki sem boldog, mindenki türelmetlenül várja a változást, de tudomásul kell venni, hogy a tóból eresztéssel nem távozik víz, a zsilipek zárva vannak. A vízgyűjtő területen sincs víz, azaz befolyással nem növelhető a Velencei-tó vize, ezt tudomásul kell venni. Jelenleg csak annyi vizet kap a tó, amennyi közvetlenül a tó felületére esik. A Mohosz helyi vezetője nem szépít a helyzeten, amit ő is tragikusnak mond. Ha ősszel és télen nem érkezik extrém mennyiségű csapadék, akkor a jövő évben sem lesz elvárt szinten a tó szintje. Leszögezi, mesterséges vízpótlásra van szükség – erről már a szövetség többször nyilvánosságra hozta állásfoglalását –, de mindenki tudja, hogy a szankciók okozta energiaválság és infláció miatt ma ennél nagyobb gondokkal néz szembe az ország. A halak helyzete egyelőre kiegyensúlyozott, úgy tűnik, az úgynevezett dinnyési kotráson, tizenöt hektáron nagy mennyiségű keszeg állt össze. Mivel a vízállástól függetlenül szinte egész évben jól fogták a pontyot a tavon, számuk mára lecsökkent, hiszen a telepítéseknek nem volt értelmük ebben a helyzetben. A rablóhalak száma is megritkult. Komolyabb halpusztulás – mint tavaly – idén eddig nem történt, de a tél még hordoz veszélyeket, akár 95 százalékos elhullást is hozhat. Ilyen katasztrófa extrém hidegben bármilyen vízállásnál bekövetkezhet, bár idén kétségtelenül nagyobb lesz a kockázat. A Dinnyési-fertő tisztított szennyvizet kap, más irányba nem távozhat a víz a tóból, legfeljebb a Dinnyési Halgazdaság felé. Hallani olyan hangokat, hogy ez így történik, és éppen emiatt nem emelkedik a vízszint.

Amikor Szabó Krisztiánnál rákérdezek erre, indulatos lesz. – Mutasson nekem bárki erről fényképet, mert ez így rágalmazás, aminek lehet következménye. Nincs nyitott zsilip a mi irányunkba, ráadásul nálunk öt centivel magasabban áll a víz, mint a Velencei-tó oldalán – szögezi le.

A tél még hordozhat veszélyeket a halak szempontjából

Hozzáteszi, arra kell készülnie, hogy amíg nem éri el a 130 centimétert a tó vízállása, gazdasága nem kap vizet. Ettől pedig nagyon messze vagyunk. Az agárdi vízmérce hétfőn 15 órakor mindössze 54 centin állt, miután vasárnap este és hétfőn hajnalban is eső verte a tóparti házak tetejét.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást adta: „A Velencei-tóra és vízgyűjtő területére az agárdi csapadékmérő állomás adatai szerint szeptember 1–26. között, azaz 26 nap alatt 42 mm csapadék hullott. A tó vízállása szeptember 26-án 55 cm. Az említett csapadéktevékenység jellemzően kis intenzitással zajlott, amely nem okozott a vízgyűjtő területekről lefolyást a Velencei-tavat tápláló vízfolyásokon: tekintettel az aszályos időszakra a száraz talajba a teljes mennyiség beszivárgott. A tó vízszintjét csak a közvetlenül a felszínére esett vízmennyiség emelte meg, illetve pótolta a tó párolgási veszteségét. A tó víztömegéből a hideg időszak beköszöntéig folyamatos a párolgás. Nyári időszakban ez elérheti a napi egy cm-t, tavaszi-őszi időszakban pedig 4-5 naponta apadhat 1 cm-t a vízállás. A Velencei-tóból vízeresztés, vízszolgáltatás a 2021–22-es évben nem történt, a jelenlegi alacsony vízállás miatt ez nem is lehetséges.”