A világ folyamatos nehézségekkel néz szembe: vízhiány, kezeletlen szeméthalmazok, károsanyag-kibocsátás, és különböző környezeti katasztrófák. Egyre aggasztóbb híreknek lehetünk szem- és fültanúi nap mint nap, ezek pedig megpecsételik az emberiség jövőjét. A helyzet még visszafordítható, azonban ketyeg az óra, lépni kell! Az újabb generáció gyorsan felismerte a helyzet súlyát, hiszen megannyi természetvédő tevékenységükkel lassan, de biztosan tapossák ki azt az utat, amelyet gyermekeiknek már megszokott módon kell végigjárniuk.

A „zöld” életvitel nem olyan egyszerű. Gondoljunk bele: egy globális méretű gondot kell kezelnie az emberiségnek lokális szinten, miközben folyamatos nyomás nehezedik ránk a fogyasztói kultúra által. A túlfogyasztás az egyik legnagyobb probléma, amivel mostanság szembe kell néznünk. A fiatalabb korosztálynak a nehézségek ellenére is egyre inkább szívügye, hogy különböző környezetvédő akciókkal visszaszorítsa az ilyesfajta forrásokból származó problémákat.

Teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy minimalizálják az ökológiai lábnyomukat, és egy fenntarthatóbb világot hozzanak létre. Nem is csoda, hiszen a probléma életbevágó, bármennyire is lényegtelennek tűnik. Olyannyira elköteleződtek a Föld megmentése iránt, hogy trendet csináltak a környezetbarát életmódból. Az újrahasznosítást, a spórolást és a húsmentes étkezést is igazán kreatív tartalmakon keresztül terjesztik, amivel könnyen kedvet teremtenek az élhetőbb világ megvalósításához.

Fontos missziót próbálnak teljesíteni azok, akik részt vesznek bármilyen, a természet egyensúlyának biztosítását célzó akcióban. Az aggasztó hírek ellenére mindenképp a pozitív hozzáállás a lényeg. Klisének hangzik, de már apró cselekedetekkel is rengeteget tehetünk Földünkért.