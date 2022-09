A roller örökzöld témává vált. A fiatalok szeretik, a többiek elviselik. Az előző mondatban benne is van a lényeg. Békésen elférne egymás mellett a két tábor, ha a rollerhasználók betartanák a szabályokat. Legalább is a kemény mag, akik nem rendeltetésszerűen használják ezt az eszközt. A készülő KRESZ-szabályok e témában is újat hoznak. Bizonyosan ezek után is lesznek olyanok, akik fittyet hánynak majd erre, de legalább szankcionálhatók lesznek az elkövetők. És ami ennél is fontosabb, talán ennek a visszatartó ereje, mert minden szabály annyit ér, amennyit betartanak azokból. Mindannyiunk épsége, biztonsága érdekében.