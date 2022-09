A közelmúltban két barátommal Olaszországban jártam. Nem titok, Gradóban voltunk, ami ide vagy hatszáz kilométer. A nyárutó a tengerparton és az ottani kiskocsmákban is különleges élményt jelent. Szárazföldi emberként a tenger minden esetben levesz a lábamról, de ez esetben a kiskocsmák hangulata e kis tengerparti „halászfaluban” még inkább. Ekkor volt ugyanis az Udinese–Inter-focimeccs, ami Gradóban helyi viszonylatban nemzeti eseménynek számított, hiszen Udine közeli település. A Mastroianni-filmek hangulata idéződött fel, amikor az egyik kocsmában a kisöregek betelepültek a tévé elé, és be nem állt a szájuk. No, persze mi is a hazai csapatnak szurkoltunk, nyertek is 3–1-re!