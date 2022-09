Nyáron zsörtölődtünk sokat, hogy a tikkasztó meleg ­igazán elmúlhatna már, és jöjjön az ősz vagy akár a tél is. Hát az időjárásnak nem is kellett ­többet mondani, szeptember ­közepétől mintha elvágták volna: véget ért a meleg. Ma már ott tartunk, hogy ha langyosan is, de megy a fűtés a lakásban. Persze az időjárás-előrejelzéshez értők azt mondják, lesz itt még vénasszonyok ­nyara, lesz még napsütés, verőfény. Mondjuk, hogy mikor az jó kérdés, mert ahogy az időjós portálok ­adatait elnézem, ezen a héten nem, szóval a szeptember már így múlik el. Lehet, majd karácsonykor lesz megint 15-18 fok. Kiderül...