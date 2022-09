Szeptember 28-án lesz a találkozó a felső-Duna-parton

Bükki Miklós, a JUVE elnöke elmondta, olyan közösségfejlesztő tevékenységek végzése a céljuk, aminek eredményeként erősödik Dunaújvárosban a helyi civil társadalom, a városhoz való kötődés, és fejlődik az épített, a természeti, valamint szellemi örökség iránti felelősségtudat.

– Ezen tevékenységünk kiemelten fontos irányvonalaként indítjuk a Sportolj Dunaújváros! elnevezésű rendezvénysorozatunkat, amelynek közvetlen célja a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése. Havi rendszerességgel tervezünk megvalósítani különféle sportprogramokat a városban. Ennek első eseménye szeptember 28-án az óvodások számára szervezett futóverseny és játékos program lesz – tájékoztatta lapunkat az egyesületi elnök.

A program részleteivel kapcsolatban elmondta, tizenegy tagintézményből több mint száz apróság érkezik majd 9 órára a felső-Duna-parthoz, az Aratók-szoborcsoporthoz, ahol Hrozik Edit aerobikedző segítségével közös bemelegítéssel kezdenek. Utána körülbelül 800 métert futnak a csöppségek az óvó nénikkel együtt, egészen a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett játszótérig. Itt a többi között a víz védelemének fontosságáról hallanak pár perces előadást, majd ezt követően vidám, önfeledt időtöltéssel, a játszótér birtokba vételével folytatódik a program. Frissítőként gyümölcskosárral és ivólével is kínálják a gyermekeket. Az esemény pedig egy közös pizzázással zárul.

Október 14-én már a 7. és 8. osztályos fiataloknak készülnek sportos programmal. Mint azt az egyesületi elnök vázolta, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal együttműködve, a szakmák napjával egybekötve szervezik meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak ezt a sportrendezvényt, Válts Győzelemre! elnevezéssel, amelynek központi helyszíne a Dunaferr középiskola Apáczai utcai ­tagintézményében lesz, mintegy 100-120 fő részvételével.

– A sorozatban lesznek még nyitott, mindenki számára elérhető rendezvények is, amelyeknél a korábbi hasonló rendezvényeket alapul véve több ezer fő részvételével számolunk. Külön szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik önkéntesen vállaltak szerepet az események szervezésében, megrendezésében. Köszönöm a támogatóknak is, hogy segítségükkel a Sportolj Dunaújváros! programsorozat megvalósulhat, és remélem, hogy minél többen részt vesznek majd rajta – tette hozzá Bükki Miklós, az egyesület elnöke.