Eredeti őshazája Közép-Európában az Alpokban van, innen indult útjára az alpesi és a havasi erika is, amelyek az évelők csoportjába tartoznak, pedig igazából egy törpe cserjéről van szó, amely szerencsére nálunk is fagytűrő növényként a szabadban is képes áttelelni.

Szeptember közepétől az üzletekben lehet belőle válogatni, különböző – piros, fehér, zöld, liláskék – színekben, méretekben kínálják.

Ősszel a hangafélék nagyon jól társíthatók más növényekkel, például fenyőfélékkel, törpe örökzöldekkel, kakukkfűvel, vagy csenkeszekkel. Balkonládákban jól mutat a díszkáposzta, az árvácska vagy krizantém mellett. Mivel az egyes erika fajták virágzási ideje eltérő, érdemes ez alapján összeválogatni őket ősszel vagy tavasszal a kertünkbe.

Vásárlás után nem árt a növényt kiszedni a cserépből, és vagy egy nagyobb cserépbe átültetni savanyú virágföldbe, vagy a kertbe kiültetni. Ehhez ássunk egy akkor gödröt, amely a cserép átmérőjének a kétszerese, majd az ültető gödör aljára terítsünk egy réteg komposztot és savanyú virágföldet.

A hangafélék közül egyedül az erica carnea viseli el az enyhén meszes talajt, a többi hanga csak savanyú kémhatású virágföldben él meg.

Balkonládákba vagy nagyobb virágtartókba is érdemes csoportosan telepíteni, de itt is csak savanyú virágföldbe szabad ültetni, és lágy vízzel vagy esővízzel szabad locsolni, mivel a kemény vezetékes meszes víztől a növény hamar elpusztul.

A kertbe kiültetett növényeket, nem kell télen takarni, de a balkonládába vagy cserépbe ültetett erikákat érdemes egy fagytól védett helyre vinni, mert a kis mennyiségű virágföldben a gyökerek gyorsan átfagynak. A fiatal, késő ősszel kiültetett töveket a kertben is érdemes az első évben szalmával vagy egy réteg falevéllel takarni, főleg akkor, ha kevés a hó, és mínusz 10 fok alatti lehűlések várhatóak.