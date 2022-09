A Móricz Piknik már hagyományos programnak számít az iskola életében, amelyet teljes egészében a szülői szervezet valósít meg. Matussné Füleki Hella, a szervezet vezetője kalauzolt el bennünket a reggeli órákban, ekkor már felállították a sörpad garnitúrákat, ahol az egy osztályba járó diákok szülei alkottak külön csapatokat. A rutinosak hamar a bográcsok alá is gyújtottak, de otthonról hozott harapnivalóval is kínálták egymást.

- A pandémia miatt sajnos az elmúlt két évben nem rendezhettük meg a pikniket, így nagyon vártuk már a mostani programot. Ez egy közösségformáló rendezvény, amikor is jobban megismerhetik egymást a szülők, barátságokat, kapcsolatokat tudnak építeni- mondta Hella.

Hozzátette, a pedagógusoknak is van asztaluk, a tanítást követően ők is mindig csatlakoznak a piknikhez, így tényleg együtt van a móriczosok nagy közössége.

A feladatokat megosztották egymás között a szülők, aki amiben tudott, segített, sőt, még önkénteseket is elhívtak- természetesen egykori móriczos diákokat. Gulyásleves, sültkolbász és lángos is szerepelt a menüsorban. Mialatt az ételeket készítették, volt idő egy kis kerti munkára is, és rendbe tették az iskola előtti virágoskerteket.

A diákok ez idő alatt szorgosan tanultak (ezzel pedig egy nappal hosszabb lesz majd a téli szünet számukra). A kicsöngetés után csatlakoztak szüleikhez, akik számos játékkal és sportos feladatokkal várták őket. Futottak iskolakört, rollerezhettek, volt kosárlabdabemutató, csatlakozva a Mozdulj a Földért! elnevezésű akcióhoz légszennyezettségmérővel végezhettek vizsgálatokat, a kreatív-kézműves foglalkozás során pedig szélcsengőt készíthettek termésekből. A szülők régi társasjátékokat is elhoztak a fiatalok számára, amiket kirpóbálhattak.

Kétség nem fér hozzá, jó hangulatban, vidáman telt a piknik, amely elérte most is a közösségépítő célját.

A szülői szervezetnek évente két saját rendezésű programja van, az egyik az év eleji piknik, a másik pedig a Móricz-bál februárban, amelynek jótékonysági célja is van az iskola javára.