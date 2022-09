Vasárnapig még lehet szavazni az Inspiráló Nők jelöltjeire hét kategóriában, köztük a kiváló válogatott dunaújvárosi vízilabdázóra, Gurisatti Grétára, aki a leginspirálóbb ifjú sportolók közé került be harmadmagával. A listát a jelölőbizottság állította össze, a győzteseket azonban ezúttal is a Femcafe.hu olvasói szavazzák meg. Az ötfős grémium tagjai ezúttal is olyan ismert és elismert művészek, médiaszakemberek, akik a saját ­hivatásuk meghatározó és sikeres képviselői: Rost Andrea Kossuth- és Liszt ­Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, Szalai Vivien író, újságíró, a TV2 hír­igazgatója, Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas énekes, színművész, zenei producer, Rónai Egon Prima Primissima-díjas újságíró, televíziós-rádiós műsorvezető, riporter, Sajószegi Veronika, a Femcafe.hu főszerkesztője.

Voksolni még vasárnapig a www.femcafe.hu/inspiralonok/szavazas oldalon lehet. A kategóriánkénti nyertesek kiléte az október 6-i gálaesten derül majd ki, amit a Magyar Zene Házában rendeznek meg. A győzteseknek járó díjakat a jelölőbizottság tagjai adják át a nagyszabású eseményen, amelynek házigazdái Ördög Nóra és Stohl András lesznek.