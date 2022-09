Elsőként a hírt hozó polgármestert kérdeztük, miért is olyan különleges dolog az ikercsikók születése?

– Magam is lószerető ember vagyok, és Jánosék családjával jó viszonyt ápolunk, így amikor értesültem az ikercsikók születéséről – ami nem egy szokványos dolog –, akkor azonnal mondtam, hogy ez szenzáció, és újságlap hasábjaira kívánkozik. Ráadásul azért is nagyszerű hír, mivel mind a két csikó egészséges és életképes, fejlődésnek indult. Megmaradtak, szopnak az anyjuknál, és ez egy csodálatosan jó hír a mai világunkban – indokolta Márok Csaba a különleges esetről szóló értesítésünket.

Rabi János gazdát a kiscsikók érkezésének pillanatairól kérdeztük, aki már be is vezetett minket az istállóba, ahol közelebbről is megnézhettük az újszülött állatokat.

– Előző nap, este nyolc órakor, amikor hoztuk be a karámból, már látszott rajta, ellés lesz az éjszaka. Tíz óra felé még ránéztem, és nem volt semmi gond. Fél tizenkettőkor a fiam szaladt be: gyere gyorsan apa, vajúdik a kanca! Mire beértünk, már feküdt, és kinn volt a csikó első két lába. Nagyon könnyen ki tudtuk húzni szabad kézzel. Nem kellett kötél, vagy más segédeszköz. Ketten megfogtuk és kint volt. Tehát könnyű ellésnek könyvelhettük el.

Rabi János felesége, Valicsek Erika is imádja a kis jövevényeket



– Meglepetésként érkezett a második, vagy már tudtak róla előre?

– Nem tudtuk. Egyet kihúztunk belőle, és a kanca ezután továbbra is fekve maradt. Azt az egyet rendezgettem, ápolgattam, amikor szólt a fiam, ebben van még egy csikó! Miből gondolod?, kérdeztem, nem ultrahangoztuk meg. Én annak a híve voltam, hogy legyen meglepetés. Régen az öregek is kivárták. Hát így lett!

– Mi lesz a sorsuk, megtartjátok? Nehezebb felnevelni őket?

– A kancának lesz nehezebb, mert ahogy nőnek a csikók, úgy egyre több tejre lesz szükségük. Állatorvossal egyeztetve beszéltük, egy hónap után várhatóan már szűkében lehet a tej, amit a kanca tud biztosítani. Valószínűleg pótlást szükséges készítenünk. Szerencsére létezik olyan, hogy csikótejpor. Ezzel fogjuk majd pótolni. A kanca egyébként már most müzlitápot kap, hogy jobban tejeljen. Lucernával, fehérjével pótoljuk a kellő tápanyagmennyiséget.

– Meddig szopnak a csikók?

– Nagy általánosságban hat hónap után választjuk le. Négy hónap után azért már eszegetnek mellette. Szénáznak és más kiegészítéssel dúsítják a táplálkozásukat, de hat hónapos korig az anyjuk alatt vannak. A mi esetünkben lehetséges, hogy korábban lesz a leválasztás. Jó hír, hogy időre, tizenegy hónapra ellett a kanca. Nem húzott rá, és ráadásul nagyon nagy örömünkre két kanca született.

Bársony és a csikói, Bodza és Boni Fotók: a szerző



– Megtartják mind a két csikót?

– Kilencvenkilenc százalék! Ezt a lovat tíz évvel ezelőtt vásároltuk, hogy a gyerekeink megtanuljanak lovagolni. Apajpusztáról vettük, ahol csikósbemutatókra trénerezték. Most tizenöt éves a ló. Nálunk hét évvel ezelőtt volt egy vemhessége, ami viszont nem járt sikerrel. Egy nagy, csődörcsikó született, de mire megellett, addigra megfulladt a szülőcsatornában. Ezért is különleges dolog a mostani egészséges ikervemhesség és ellés. Az anyakanca hátaslóként került hozzánk, és így, hogy ikercsikói lettek, egészen biztosan ők is meg fognak maradni – hallhattuk Rabi János mezőfalvi gazdától.

Természetesen – és a legnagyobb örömünkre – nemcsak az istállóban nézhettük meg az új jövevényeket, hanem kivezettük őket az udvarra is, ahol nagy kedvvel nyargalásztak a friss, zöld fűben. Itt közben azt is megtudtuk, hogy a csikók nevei Bodza és Boni, a kancáé pedig Bársony. A lótenyésztésben hagyomány, hogy a csikók neve az anya kezdőbetűjével kezdődik.

A kiscsikók általánosságban hat hónapos korukig az anyjuk alatt vannak

Az ikercsikók születéséről állatorvosi szempontból is tájékozódtunk, amelyben dr. Bodolai György volt a segítségünkre.

– Lovaknál az ikerellés nagyon ritka, és nem is kívánatos állattenyésztési okok miatt, valamint a kanca egészségének védelme érdekében. A parasztemberek, állattenyésztők szájhagyománya szerint is a kanca ikerellése legtöbbször sok gondot jelent. A ló általában könnyen ellik, de ha probléma merül fel elléskor, az sokszor nehéz, bonyolult állatorvosi beavatkozást igényel. A szülőútba az ikrek összekeveredett végtagjai kerülhetnek, ami mechanikusan akadályozza az ellést. A nehéz ellés a magzat(ok) és az anyaállat életét is veszélyezteti. Bár a ló ivarzása során gyakran egyszerre két petetüsző megérik, azonban rendszerint csak egy petesejt termékenyül meg, a másik nyomtalanul felszívódik – mondta el lapunknak az állatorvos. Majd hozzátette:

– Lótenyészetekben az első vemhességvizsgálatot a 16. napon vagy előbb elvégzik. Ikervemheség esetén két hónapos korig 80-90 százalékos valószínűséggel vagy az egyik, vagy mindkét magzat beavatkozás nélkül is felszívódik. Megállapított ikervemhesség esetén csak a 40-60. nap között van lehetőség az egyik magzat eltávolítására, de a vemhesség megtartását, a megtartandó magzat megmentését nagyban befolyásolja a magzatok méhen belüli elhelyezkedése is. A vemhesség későbbi szakaszában már nincs lehetőség csak az egyik magzat eltávolítására, szükség esetén az egész vemhességet meg kell szakítani. Ikervemhesség esetén gyakoribb az átlagos 335 nap vemhességi időnél korábbi koraellés. Az ikerellésből születő csikók általában kisebb súlyúak, gyengébb életképességűek, ami a felnevelés során fokozott figyelmet, gondoskodást igényel. Előfordul, hogy az egyik iker csikó jóval gyengébb, mint a másik, és el is pusztul. Gyakran a gyengébb életképesség, ellenálló-képesség miatt, akár környezeti fertőzések következtében mindkét csikó elpusztul. Nagyon fontos, hogy a vemhes kanca fajtájának, használati módjának, életkorának, vemhességi szakaszának megfelelő beltartalmú (fehérje, szénhidrát, rost, ásványi anyagok, vitaminok stb.) és mennyiségű takarmányt kapjon. Oda kell figyelni a vemhes kanca rendszeres mozgatására is. Mindezek hozzájárulnak a csikó(k) méhen belüli fejlődéséhez, a jó életképességű csikó(k) születéséhez. Az ikercsikók táplálását, gondozását is nagy odafigyeléssel kell végezni. Eredményes felnevelésük a lótenyésztő gazda hozzáértését, kitartó szorgalmát, állatszeretetét bizonyítja.