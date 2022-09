A Munkásművelődési Központra egyébként is jellemző a gazdag programkínálat, hiszen az itt működő szervezetek, egyesületek rendezvényei mellett rengeteg szórakozási lehetőséggel szolgálnak az intézmény munkatársai a látogatóknak. Ezen a hétvégén is kitettek magukért, csatlakozva a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos sorozathoz.

A sort pénteken a népszerű retro vetélkedő nyitotta, amelynek témája ezúttal a rajzfilmek köré épült. Kováts Rózsa, az MMK vezetője elmondta, összesen tizenhét csapat nevezett a megmérettetésre, akik igen komolyan vették a küzdelmet, egyúttal rendkívül jó hangulatban telt, sok kacagtató szituációval fűszerezve. Többek között zene, képrészlet, illetve idézet alapján is fel kellett ismerni a meséket, de voltak egyszerűnek tűnő, mégis elgondolkodtató válaszadós feladatok is.