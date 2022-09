A különlegeseket külön nevelem, hogy ne porzódjanak át. Drága Annus néni barátnőm okításának köszönhetően maggyűjtésben profi vagyok: először vágjuk le teljesen a paprika húsát az érrel együtt, csak a magok maradjanak a csutkán, majd szárogassuk pár napig. Amikor már könnyen lepergethetők, gyűjtsük össze a magokat és fajtánként külön papírzacskóban, felcímkézve, száraz helyen tároljuk.

Az idei aszályos nyár nem kedvezett a paprikának. Az öntözés csak a túléléshez volt elegendő, az éltető esőt nem tudtuk pótolni.

Érdekes, hogy nem éppen egy őshonos magyar zöldség, mégis még a Magyar néprajzi lexikonban is a legjelentősebb magyarországi fűszernövényként és az egyik leg­gyakrabban fogyasztott zöldségféleként szerepel. Őshazája Közép- és Dél-Amerika, a XVI. század elején került Európába, Portugálián és Spanyolországon keresztül ismerte meg a kontinens. Az étkezési zöldpaprikát először az ország déli részén letelepedett bolgárkertészek kezdték más zöldségfélékkel (paradicsom, uborka) termeszteni. A módszereiket, termelési technikájukat aztán ellesték, eltanulták, sőt továbbfejlesztették a környezetükben élő magyarok, s a századfordulón már ismerték, fogyasztották és termesztették a paprikát. Eleinte a bolgároktól behozott fajtákat (kos­szarvú, kalinkói, szervián) termesztették, később ezekből alakultak ki a helyi fajták. Az 1920–30-as évekre tehető a kedvező természeti feltételeken alapuló, önálló tájfajtákat felmutató, étkezési paprikát termesztő körzetek megjelenése: Gyula, Szentes, Cece és környéke, Kalocsa és vidéke.

S persze azt se feledjük, hogy magyar tudós, Szent-Györgyi Albert a magyar paprikában izolálta a C-vitamint, s felfedezésének köszönhetően vált lehetővé a C-vitamin, az aszkorbinsav nagy mennyiségben való előállítása – felfedezéséért 1937-ben Nobel-díjat kapott. Nem mellesleg Szent-Györgyi professzor mutatta ki a paprikában az emberi érrendszer számára fontos P-vitamint is. A paprika másik fő hatóanyaga az erek alapi részén található, úgynevezett óriássejtekben rejtőzködő kapszaicin, amitől a növényt csípősnek érezzük. Az érett termés a karotinoidok színező hatása miatt lehet sárga, piros vagy akár fekete és barnás lila is. A sárga árnyalatúak curcumint is tartalmaznak. Minden paprika bővel­kedik B-vitaminban, az ásványi anyagok közül pedig magnéziumból, káliumból és vasból rendelkezik jelentős készlettel.