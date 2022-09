Perkáta - Az akadályhajtás első fordulója délelőtt 10 órakor kezdődött az alkalomhoz illően feldíszített sportpályán, ahol 33 fogat mérhette össze tudását. Közben akik megszomjaztak, a büfénél olthatták szomjukat, akik pedig édességre vágytak, finom kürtőskalácsok közül válogathattak, de találkozhattunk kalapárussal is. Akik pedig igazi különlegességre vágytak, találkozhattak a perkátai Gálosi Anitával és csodálatos levendulás termékeivel, például szörpökkel, illóolajokkal illatpárnákkal. Sőt gyermekek és felnőttek nagy örömére zsákbamacskával is készült, ami minden vásáron nagy sikert arat.

Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz

– Főleg a felnőttek viszik a zsákbamacskát. Talán ilyenkor újra gyermeknek érezhetik magukat, mert a meglepetés, a kibontás varázsa újra magával ragadja őket. Természetesen minden korosztálynak készültem, meg vannak jelölve a tasakok, hogy felnőtteknek vagy gyermekeknek rejtenek-e kincset – meséli Anita.

Fotók: Szentes Kitti



Közben a verseny szépen haladt, a hajtók, segédhajtók és lovaik gond nélkül teljesítették a délelőtti fordulót.

– A perkátai pálya kiváló adottságokkal rendelkezik ilyen jellegű versenyek lebonyolításához. Ősfás, árnyas terület, a nézőközönség pedig védve van a pálya köré épített vaskorlát miatt, ha esetleg egy ló megvadulna vagy elszabadulna – mondja a perkátai Vagyóczki Krisztián, a szervezők egyik oszlopos tagja. – Bár nem jellemzőek az ilyen balesetek hiszen gyakorlott lovak és hajtók versenyeznek. Illetve ez már az a kategóriájú megmérettetés, ahol rajtengedélyvizsgához kötik az indulást – folytatja Krisztián.

Az első forduló végeztével ló és lovas is megpihent, valamint elfogyasztották a jól megérdemelt ízletes ebédet. Minden adag elfogyott, summázta Oláh István, a település polgármestere, aki elégedett volt a látogatók létszámával is.

Közben a 100 Tagú Cigányzenekar néhány tagja muzsikált jó hangulatot teremtve. Zenéjüket hallgatva még a rossz idő is elviselhetőbb volt. Ritka manapság, hogy ilyen hangszereket halljunk, lássunk testközelből, illetve külön öröm, hogy a zenekar egyik tagja is perkátai.

Az akadályhajtás második fordulója 13 órakor kezdődött. Majd vadászhajtással folytatódott a nap. Az időjárás egyre rosszabbra fordult, az eső is kisebb-nagyobb szünetekkel érkezett. De senkinek nem szegte kedvét. Becsülettel helytállt minden versenyző, illetve a profi szervezőgárda ismét megmutatta, hogy Perkátának igenis helye van a lovas sportok világában, külön kiemelendő a Perkáta SE Lovas­ szakosztályának vezetője, Dózsa Tamás, aki több éve fáradhatatlanul egyengeti a falu lovasainak sorsát.

A végeredmény pedig a következő a 780 méteres pályahosszon 20 darab akadállyal tarkítva, kettesfogat: első helyezett Pergel Imre (Kunszentmiklós PS LSE), második helyezett Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet), harmadik helyezett pedig Semjén Attila (Mezőszilasi LSE). Egyesfogat: első helyezett Kaszás Sándor (Alfa Lovassport Kft.), második Németh Andrea (Seregélyesi Lovas Club), harmadik helyezett Gnyálin János (Tököli Lovasklub).

Egy igazán tartalmas napot tudhattak magukénak, akik kilátogattak a rendezvényre és jelenlétükkel megtisztelték a versenyzőket, szervezőket. Üres kézzel sem távozhatott senki, én is kürtőskaláccsal és levendulás finomságokkal tértem haza mindenki nagy örömére. Bízva a folytatásban, remélem, lesznek még hasonló lovas programok Perkátán, hiszen aki a lovakat szereti, rossz ember nem lehet.