A vadászat és a kultúra kapcsolatát is hangsúlyozta a miniszter

Nagy István agrárminiszter megnyitóbeszédében szólt a vadászatról, amely szorosan kapcsolódik kultúránkhoz:

– Maga a vadászat és a természet féltő szeretete egyfajta kultúra és inspiráció is egyben, amely számtalan művészt ihletett alkotásra – és nem pusztítása! – fogalmazott, majd rámutatott: nagyon fontosak az ilyen rendezvények, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a társadalom széles rétegei számára kinyissák az erdőket, megmutassák az erdő kincseit, azt a csodálatos világot, amely övezi és megmutatja azt a munkát, egyensúlyt teremtő felelősséget, amelyet az erdész és a vadász közösen végez. A napokban sokszor szemtanúi lehetünk annak, hogy politikai célokból mire használják fel az erdőket. A leghatározottabban vissza kell utasítanom minden erdész és vadász nevében, akik a legelkötelezettebbek, a legtermészetközelibbek! Tőlük félteni az erdőt olyan politikai baklövés, amelyet a lehető leghatározottabban vissza kell utasítanom!

A miniszter kiemelte a vadászkutyák kérdését is: – Jó hír, hogy 2020-tól az egyik őshonos magyar kutyafajta, az erdélyi kopó is alkalmazható terelővadászatokra. Bízunk benne, hogy ez hozzájárul a fajta megőrzéséhez, törzskönyvezett egyedszámának gyarapodásához – majd beszámolt arról is, hogy a közelmúltban hatályba lépett vadászvizsga rendelet rendelkezik a többi között a magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgáról is. – Így már az utolsó akadály is elhárult a magyar agárral történő vadászat útjából, és e régi, tradicionális vadászati mód újra gyakorolhatóvá vált. Ezek az újabb lépések hagyományaink megőrzéséhez szükségesek.