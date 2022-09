Nagykarácsony - Lehet, hogy hihetetlen, de nehéz szakma egy ilyen esemény megszervezése és lebonyolítása. Jó az, ha vannak támogatói az eseménynek, ezért pályázat­írásban is jónak kell lenni, de vannak jószívű vállalkozások, azokat meg kell nyerni az ügynek.

Szerencsés dolog, ha a szomszéd településekkel egyeztetve tűzhetik ki a dátumot. Úgy a különleges, vidám hagyományőrzés a vállalkozó kedvűeknek, akiket a másik falvakban is szívesen látnak, akár több héten keresztül is eltarthat.

Pinke Kata, a helyi Ifjúsági Klub elnöke



Elégedetten

Az eseményről a főrendező, Pinke Kata, a helyi Ifjúsági Klub elnöke mesélt nekünk a fináléban, már a szüreti bálon. – Úgy gondolom, hogy nagyon gördülékenyen ment le a fölvonulásunk. A résztvevők betartották azokat a szabályokat, amiket a közös érdekünkben jó előre rögzítettünk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy huszonegy csikós, tizenkilenc lovas kocsi valamint több mint száz táncos tartott velünk. Senkivel sem volt gondunk, s ami nagyon fontos: balesetmentesen zártuk a programunkat.

– Az ünnepi ruházatot elég sokan már megvarratták maguknak, ahogy az egyesületünk is. Akinek ez nem állt a módjában, azoknak Alsószentivánról, illetve az önkormányzatunktól tudtuk kölcsönözni. Legfőbb szempontként az italozásra figyeltünk, hiszen lóháton és fogatokkal tettük meg az utat, az pedig egy veszélyes dolog ittas állapotban. Nagyobb feladatot jelentett a szemetelés megszüntetése, mert nem akartunk csúnya nyomot hagyni magunk után.

A jövő generációja, az utánpótlás tagjai



– Jó hangulatban telt el a dél­előttünk, sok tapsot kaptunk és sokan megvendégeltek bennünket, amit ezúton is köszönünk. Azt a jó kis zenés-táncos túrát Mergl István és Marcsi által készített finom ebéddel zártuk a sportpályán.

– A délután a felfrissülésé volt, a bálon pedig a kultúrban találkoztunk este, ahol nagy létszámú közönségnek muzsikált a Szamaras zenekar. Itt is nagyon ügyeltünk a biztonságra, ezért a helyiekkel együtt a daruszentmiklósi és az előszállási polgárőrök is mellénk álltak. A feladatokat szervezetünk, az Ifjúsági Klub tagsága oldotta meg, az önkormányzatunktól is kaptunk segítséget, de a NATE és a Center SE is készenlétben állt.