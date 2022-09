Dunaújváros 1 órája

A Jószolgálati Otthon környékén szedték a szemetet

Az önkormányzat idén is csatlakozott a szeptember 16. és 22. között megrendezett, illetve megrendezendő Európai Mobilitási Héthez. Az eseménysorozat célja idén is a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ennek része a „Tiszta utcák, tiszta terek – tegyél a helyemre!” várostakarítási akció is.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

Vidám hangulatban folyt a szemétszedés a Bercsényi utcai ápoló otthon környékén Fotó: LI

Európa legnagyobb közlekedési, környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb hazánkban is: 2019-ben hivatalosan 292 település vett részt a programokon, ezzel – mintegy ötven ország versenyében – Magyarország a harmadik helyen végzett. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban „léket” kapott a programsorozat, de idén új erőre kapott, és teljes erővel működik.

A „Tiszta utcák, tiszta terek – tegyél a helyemre!” várostakarítási akciónak eddig két állomása volt, tegnap következett a harmadik. A Jószolgálati Otthon Közalapítvány, az otthon lakóinak egy csoportja a Technikumban, a Bercsényi utcában és környékén gyűjtötte a szemetet.

Csobánczi Lilla gyógypedagógus irányításával, igen vidám hangulatban folyt a szemétszedés. Csobánczi Lilla elmondta, minden városi rendezvényen igyekeznek részt venni. Fontosnak tartják a környezetvédelmet, az energiatakarékos életmód megismertetését az otthon lakóival. Ügyelnek arra, hogy ne szemeteljenek, és feladatuknak tartják, hogy amit mások eldobnak szemetet, azt ők összeszedjék.

A csütörtöki, vagyis az utolsó nap – az Európai Mobilitási Hetet 2002 óta minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg – a Béke téren a „Bringás reggelivel” kezdődik 8 órakor és tart 9 óráig. Ennek során a munkába vagy iskolába kerékpáron közlekedőket péksüteménnyel vendégelik meg a szervezők.

Az európai autómentes nap a Petőfi ligetben 9 órakor rajtol és egészen délután egy óráig tart.

Az óvodások aszfaltrajzversenye mellett kerékpáros ügyességi akadálypálya, biztonságos közlekedés rendőrségi állomása, a Dunaújvárosi Egyetem bemutatója (elektromos járművek kipróbálása), totó kitöltése és kreatív állomás vár a résztvevőkre.

Jószolgálatos bentlakók szemetet szedtek Fotók: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!