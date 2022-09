Csütörtökön egy megbeszélésre igyekeztem fővárosunk egyik belvárosi kerületébe. Időben elindultam, hogy odaérjek. A jól megszokott útvonalat választottam, az M6-os autópálya, M0-s relációban gondolkodtam, a kamaraerdei egérúton az M7-es autópályán keresztül megközelítve a célállomást.

Ember tervez… Közismert magyar mondás a megidézett szállóige, amit minden bizonnyal a megszokott módon úgy fejeznénk be, hogy Isten végez. No, de ez nem e kis gondolatmenet befejezése, hanem csak a kezdete. Ezt a szállóigét ugyanis általában úgy értik az emberek, hogy valamit elterveznek, aztán mégis minden másképp történik, mert valami közbejön. Ez esetben is ez történt.

Rátérve az M0-s körgyűrű – szükséges – mintegy ötszáz méteres szakaszára, a forgalom még lépésben, de haladt. Aztán megállt. Már láttam a kijárat táblát – kétszázötven méter. Gondoltam elevickélek az autópálya-kijáratig a kivezetőn, majd próbálkoztam a leállósávban is. Nem sikerült. Közel három órát várakoztam. Ilyenkor az ember először bosszankodik, felhúzza magát, hogy ki az a „félnótás”, aki miatt ez történhetett. Nem kicsi volt a baj, hiszen két hosszú, zárt platós kamion „csókolózott” össze, és egyikük keresztbefordult, amit a kifolyt jelentős mennyiségű gázolaj is tetézett. (Délutánra mintegy 15 kilométeres torlódást okozva.) Jeleztem a találkozó szervezője felé, hogy kések, majd a balesetről készült fotóval illusztráltam, hogy ne várjanak.

Miután megérkeztek a rendőrség, a mentők, a tűzoltók egységei a közhangulat lenyugodott, igaz ekkorra már egyértelművé vált az, hogy órákra kell berendezkednünk. Az autópályán rekedtek – látva, hogy innen egy darabig „se ki, se be” – elkezdtek egymással beszélgetni. A mellettem lévő autóból a kutyájával kiszálló hölgy épp fedeztetni vitte volna házi kedvencét, de úgy tűnik, az aznapi időpont már nem jött össze neki. A kamionosokkal – külső szemlélőkként – kidumáltuk a baleset okait, következményeit, amelyek szintén tanulságosak, ám ezzel most nem terhelném a kedves olvasókat.

Mindenesetre eszembe jutnak azok a katasztrófafilmek, amelyek épp a földrengés, hurrikán, vulkánkitörés vagy esetleg az atomtámadás miatti menekülésekről szólnak. Eszembe jutott a csütörtöki baleset kapcsán az is, hogy ott, egy hasonló helyzetben, mint a katasztrófafilmekben legtöbbször, nem sok mindent tudunk tenni. Csak egymásra számíthatunk, egymás segítségében bízhatunk. És nem nyitnám a kört, mert az túl messzire vezetne, de így vagyunk ezzel a katasztrófahelyzetek nélkül a mindennapi életünkben is.