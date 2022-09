Krausz István jelenleg hat korosztályos csúcsot tart. Elmúlt hetvenéves és a futásról még ma is úgy beszél, mint egy ajándékról, amelyet ki kell érdemelni. A csúcstartó egy komoly szívműtét után állt bele a hatnapos kihívásba. Az EMU-ról, a Spartathlonról és a mindennapi kihívásokról beszélgettünk. 600 kilométer közelében.

Futóművek – Aki komolyan fut, és vonzzák a hosszabb távok, választ....

– Legutóbb egy szívműtét alkalmával beszélgettünk. Soha jobb felépülést...

– Azért nem volt ez ilyen egyszerű. A lényeg: előbb volt a hatnapos ultrafutóverseny terve a fejemben, mint a műtét. A szokásos éves sportorvosi vizsgálaton jelezték: nem kaphatok versenyengedélyt. Vizsgálatok követték egymást, majd számomra is tudatosult, hogy lépni kell. Tömörítve, ha továbbra is futni akarok, akkor a műtét mellett döntök. Sikerült, alig két hónapot kellett kihagynom. Ezúton is köszönet az orvosoknak és az ápolóknak.

– Összefutottunk az alsó-Duna-parton. Már akkor jelezted, hogy ott leszel a „hatnaposon”. Az edzéstervedet is prezentáltad: reggel-este: 20 kilométer...

– Tudtam, hogy erre a versenyre komolyan kell készülni. A napi 40 kilométer ennek megfelel. Örömmel mentem le minden nap edzeni, sokakkal is futottam együtt. A felkészülés során éreztem, hogy jó úton járok.

Tizenöt magyar ultrafutó képviselte hazánkat Balatonfüreden



– Korábban edzővel készültél, az EMU-n viszont még segítő személyzet sem volt melletted...

– Igen, éveken át Maráz Zsuzsannával készültem, ez a kapcsolat bizonyos okok miatt megszűnt. Mondhatni, már a saját magam edzője vagyok. Egyébként Maráz Zsuzsa (760 kilométert teljesített) az EMU-n egy nagyon baráti üzenetet küldött, amit hatalmas szeretettel fogadtam a legjobb magyar női ultrafutótól. Zsuzsa ennyit írt: „Te voltál a legstabilabb, Pisti...” Ez is jólesett és számos baráti üzenetet kaptam, amelyeket ezúton is köszönök. A balatonfüredi szálláson egy kiváló dunaújvárosi futóval, Keresztes Györggyel laktam. Segítettük egymást, amiben lehet.

– Hetven év, közel hatszáz kilométer. Hat korosztályos rekord. Folytatod?

– Kicsit távolabbról kezdem. Fontos volt számomra, hogy mire vagyok képes egy ilyen többnapos versenyen. Az eredeti tervem az volt, hogy naponta futok négyszer 25 kilométert. Részben összejött. Egyrészt csalódott vagyok, mert 3800 méter hiányzott volna a 600 kilométerhez. De ez csak ilyen privát kesergés. Ott küzdött velem együtt a tatabányai Bozó Pali bácsi, 83 évesen mindent beleadott, hogy megverje a spanyol korosztályos riválisát. Ha motivációs előadást kellene tartanom, biztos ezt a videót vetíteném le. Azt a bizonyos holtpontot mindenki máshogy éli át. Én például alig aludtam. Vitt a lendület, ez pedig a végére teljesen kimerített.

Fitten, frissen – 200 kilométer felett



– Figyeltem, hogy az újvárosi futóköreidnél te vagy az, aki előre köszön a sporttársaknak. Visszajelzések?

– Futás közben én is fókuszálok. Próbálom teljesíteni az edzéstervet. Vélhetően ezzel mások is így vannak. Én mindenkinek köszönök, aki visszaint, örülök. A régiek közül már sajnos kevesen vannak, de mindig látok új arcokat. Az első kilométer mindig a legnehezebb.

– Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, egyszer szívesen ott lennél a legendás görög ultrafutóversenyen, a Spartathlonon. Jövőre?

– Mindig jövőre... Szerintem, aki komolyan fut és vonzzák a hosszabb távok, az előbb-utóbb kiszemel magának egy nemzetközi versenyt, amelyen szeretne ott lenni. Nálam ilyen a Spartathlon. Ez főként anyagi kérdés, ám lehet, mindvégig csak egy álom marad. Az élet megadta számomra, hogy a hetvenedik születésnapomon lefuthattam 70 kilométert. Az EMU-n az 52-es rajtszámmal korosztályos rekordot értem el. Vannak még céljaim a futásban, de örülök annak is, hogy nap mint nap lemehetek futni. Lehet, érzelgősen hangzik egy idős embertől, de ez a verseny számomra egy komoly önismereti út is volt. Várom a következő kihívást.

– A helyi futóközösség a közeljövőben egy rendezvény keretében is ostromolhat a kérdéseivel.

– Igen, két régi ismerős – szintén futók – megkerestek, hogy egy élménybeszámoló keretében meséljek e versenyről és az elmúlt évekről. Meglátjuk, jobban izgulok, mint a hatnapos előtt, bár ott sem sokat aludtam. Október 6-án, 17 órakor mindenkit szívesen látunk a városháza C szárnyában.