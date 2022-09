Adony - A rendező adonyi horgászegyesület az 5000 forintos nevezési díj „ellenszolgáltatásaként” két darab, egyenként kétkilós pontyot, és sörpad-garnitúrát biztosított a csapatoknak.

Elsőként meg kellett állapítanunk, hogy a Kis-Dunának gyönyörű ez a része, igazi horgászparadicsom, de remek helyszíne lehet családi, baráti kirándulásoknak is, hiszen grillezőket, bográcsozókat építettek ki, fedett terasz is található több helyen.

A boldog győztesek közül Steimann László (balról) és Köller László Fotók: Agárdy-Kovács Anita

De most térjünk vissza az első adonyi halászléfőző versenyhez. Ahány ház, annyi szokás – érvényes volt ez a viadalra is. Mindenki más módszerre esküdött, és a halak összetétele is különbözött, de alapjában véve a pontyra épültek az ételek. Az adonyi tanárok csapata külön programmal is előrukkolt, a gyerekek számára palacsintaevő-versenyt rendezett – nagy sikerrel. A főzés fél tízkor kezdődött, és délután fél kettőig lehetett a zsűri elé tálalni a kész terméket. A zsűrit Nagy Attila, a Horgász Egyesületek Fe­jér Megyei Szövetségének elnöke, Bodó István, az Adony és Környéke Horgász Egyesület elnöke, Ronyecz Péter, Adony polgármestere, Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Szabó György dunaújvárosi séf alkották.

Az adonyi szervezők nem titkolt célja, hogy hagyományt teremtsenek

Az első helyet Steinmann László és csapata, a másodikat Pletser Péter és társasága, a harmadikat pedig az adonyi Szent Orbán Borrend szerezte meg. Volt egy különdíj is, amelyet Kovács Benjámin és társasága kapott meg. A borrend nemcsak díjazott volt, hanem a díjazók között is szerepelt, mivel a legeredményesebb csapatoknak felajánlott egy palackkal a zászlósborukból.

A Szent Orbán Borrend főszakácsa Faragó Antal volt

Szabó György az eredményhirdetés után így foglalta össze a tapasztalatokat:

– Mindenki odatette magát. Összességében nem panaszkodom a minőségre. Remélem, hagyomány lesz ebből a versenyből, mindenképp folytatni kellene ezen a szép helyen.

Müller Sándor, az adonyi horgászegyesület versenyekért felelős tagja kifejezte, azzal a céllal rendezték meg az idei viadalt, hogy hagyományt teremtsenek.