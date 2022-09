Kisapostag - A kistelepülések polgármestereinek, Kisapostagon Nagy Attilának, mindenhez is kell értenie.

– Hosszú évek alatt megszereztük azokat a tapasztalatokat, amik fölhasználásával létre tudunk hozni egy ilyen sikeresen működő mulatságot. Nekem nagy örömöt okoz az, ha egy közösségi rendezvényen segíthetek. Ma egy kegyetlen döntést kellett meghoznunk, méghozzá a meteorológiai prognózisra támaszkodva. Fájó szívvel ugyan, de az idén kihagytuk a szüreti lovas felvonulásunkat. Az estét a táncosokkal és a segítőinkkel közösen elfogyasztott vacsorával fogjuk kezdeni. Utána következik a táncmulatság - mondta a polgármester.

A szervezésről

Vajda Lilla Noémi a település kulturális programjait szervezi, és a könyvtárat vezeti, izgalmas versenyeket szervezett erre a napra

– A Rendezvényszervező Akadémia hallgatójaként nagyon jól jöttek a mostani feladatok a számomra. Például a mai egyik betétprogramunk a pálinkaminősítő versenyünk, amire az itt termett. Idei gyümölcsökből készült főzetekkel lehetett nevezni. A süteménysütők produkciójára is kíváncsiak voltunk, ezért nekik is meghirdettünk egy versenyt. Az éjszaka folyamán a táncosok is összemérhetik a tudásukat - mondta Vajda Lilla Noémi.

A vidékünk hagyományai szerint a szüreti mulatság napján egy rém elegáns páros, a bíró – Molnár Lehel és a bíróné Molnárné Kövér Tímea átvette a település kulcsát és a vele járó hatalmat. A feladataik csak az ünnepi esemény helyszínére korlátozódtak.

A mulatságon a bíró és a bíróné vette át a „hatalmat”

– Nagyon komolyan fogjuk venni a dolgunkat. Ez pedig a mulatság rendjének és egy az azt jelképező hatalmas szőlőcsokor megőrzését jelenti. A szőlőlopás játékos virtust jelent, a büntetés összege pedig a közös kasszánkba megy - hallottuk a bíróktól. A bíróné elsőre egy nagyon csinos és barátságos hölgynek tűnt, de az új hivatalába lépve igencsak megszigorodott!

Molnár Lehel, a bíróné Molnárné Kövér Tímea és Nagy Attila



– Ma este muszáj lesz a sarkamra állni, és keményen büntetni azokat, akik akár egy újjal is hozzányúlnak a gyönyörű szőlő díszünkhöz. Ez a hagyomány, ezért aztán minden szem miatt elszámoltatom a vakmerő tolvajokat! (tette hozzá széles mosollyal).

Felelősségteljesen

Egy szüreti mulatság közös vacsorájától nem sokat várnak el a résztvevők. Talán a tökéletességet. Nagy Károly személyében, (aki ugyan civilben gépész) a legjobb főzőembert bízták meg.

– Ilyenkor nem engedek ide a bográcsok közelébe idegeneket, és a boros és a pálinkás poharakat is távolra rakom. Szeretek főzni, és komolyan veszem a feladatot. Ez azért nem játék, hiszen ma százhatvan főre készül a vacsora. Ez nem olyan, mint amikor a haverokkal főzünk egyet és, ha kicsit sósabb lesz, hát akkor úgy jártunk. Itt most meg kell tisztelni ezeket az embereket egy finom vacsorával. Ma sertés lapockából főztem pörköltet. A fiataloknak egy könnyebb, nem zsíros, kevésbé fűszereset. A többieknek egy hangsúlyosabbat, amibe bontott sertéscsülök és egy kis máj is került. A köret kívánságra házi kenyér, és savanyúságot is adunk hozzá - mondta.

Az utánpótlás avagy a jövő táncosai

A segéd úr, Jakus László a pedig ezt mondta lapunknak.

– Én a segéd vagyok, mindent a Karcsi döntött el. Azt mondta, hogy csak úgy tanít a főzésre, ha szót fogadok neki. Nagyon komoly, szigorú, de nem ordibál és nem is verekedik. Szerintem jó páros vagyunk.