– Kezdjük rögtön a napi beosztással, hogyan néz ki egy átlagos napotok?

– Ha nincs ovi, akkor a lányok általában hét óra körül ébrednek, aztán a szokásos rutin: öltözködés, reggeli után megtervezzük, mit csináljunk aznap, ez persze az időjárástól is függ. Igyekszem a kinti programok, például játszóterezés, séta mellett a bevásárlást vagy más teendőket is elintézni. Nincs kötött napirendünk, ami általában minden nap nagyjából ugyanazon az időben történik, az a délutáni alvás, az esti fürdés és lefekvés. Persze, előfordulnak csúszások az adott nap eseményeihez alkalmazkodva.

Kalászi Tímea az idősebb lányával, Kincsővel libikókázik a játszótéren Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Mutasd be a lányokat!

– Két lányom van, az idősebb négyéves lesz októberben, Kincsőnek hívják, a húga, Lenke kétéves lesz novemberben. Mindketten cserfes, vidám, kíváncsi kiscsajok, nagyon szeretnek beöltözőset játszani, és a tükör előtt állva pózolni, táncolni. Sok dologban hasonlítanak, persze megvannak a maguk kis szeretni való tulajdonságaik is.

Kincső egy igazi kis könyvmoly, nagyon szereti a könyveket kiskora óta. Sok dolgot ezekből tanult meg, illetve hozzásegítették ahhoz, hogy mostanra a korához képest az élet több területére legyen rálátása. Emellett jó humora van, szereti megnevettetni az embereket. Könnyen barátkozik, nyitott személyisége van. Vannak olyan esetek, amikor megfontolt és óvatos, és néha túl sokat mérlegel egy adott dolgot.

Lenke fáradhatatlan, igazi örökmozgó, mindig feszegeti a határait. Ha arról van szó, ő az első, aki megmássza a legmagasabb mászókát is a játszótéren, annak ellenére is, hogy el sem éri a legalsó kapaszkodót. Szeret babázni és rajzolni, a könyveket ő is szívesen lapozgatja. Sokat tanul a nővérétől, ez segíti a fejlődésben. Gyorsan és könnyen megjegyzi az új dolgokat, igazi belevaló, vagány kislány erős akarattal és kitartással.



– Hogyan tudsz magadra időt fordítani?

– Akkor jut idő magamra, amikor délben csendes pihenő van, illetve este, ha már elalszanak. Emellett szerencsére a férjem is sokat segít, jól kiegészítjük egymást, egy kis logisztikával mindig jut idő a saját dolgaimra is.



– Milyen érzés anyának lenni?

– Azt gondolom, az anyaság az ember életének az egyik legnagyobb érzelmi próbatétele. Olyan mélységeket és magasságokat lehet vele megélni, amiket a gyerek születése előtt nem is tudtunk önmagunkról, hogy képesek vagyunk ilyenekre. A legnagyobb felelősség és boldogság is egyben, amit nem lehet a tankönyvekből tanulni. Mindig tanulsz velük új dolgokat magadról, és ahogy ők, te is fejlődsz mellettük. A sok nehézség és bizonytalanság mellett ez jelenti azt a kiteljesedést, ami értelmet ad az életnek, hogy látod, hogy ők boldogok, és jó úton haladnak előre az életben.



– Ha jellemezni kellene magad mint anyát, mit mondanál?

– Következetes és gondoskodó vagyok, inkább az ösztöneimre hagyatkozom. A szívemmel igyekszem nevelni őket, nem az eszemmel. Szigorúnak nem mondanám magam, viszont vannak nálam is határok, amiket nem szeretem, ha átlépnek. Igyekszem türelmes lenni, ami nem mindig könnyű feladat.