Már hosszú ideje böngészhető a helyi közművelődési intézmény elérhetőségein az idei városnapok részletes programja. Lesznek a korábbi években is megszokott programelemek és a rácalmási szervezéshez hűen igazi nagy­ágyúk is a fellépők között.

A nagyszínpadon 15 órakor kezdődik a műsor Kollányi Zsuzsi fellépésével. 16 órától kezdődnek a protokollesemények, köszöntők, kenyérszelés és a helyi elismerések átadása. Majd 18 órától Marót Viki és a Nova Kultúra lép színpadra. 21 órától pedig a méltán népszerű zenekar, a csikidám stílus magyarországi helytartója, az R-GO fog a rácalmási nagyszínpadon zenélni.

A szervezők a gyerekeknek külön színpadi műsorral készülnek. A gyerekprogram 15 órától 19 óráig tart. Fellép majd a Rácalmási Napsugár Asszonykórus és a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar is bemutatkozik. A tematikus műsorokon kívül azonban biztosan lesz még légvár, pónilovaglás és eurobungee-pálya is a legkisebbek örömére.

Több, rendszeresen visszatérő programelemmel is találkozhat a közösségi eseményre és városünnepre kilátogató. Például a kisvasút idén ismét úton lesz, és egész nap óránként indul városnéző túrára a kúria elől.

A nap megkoronázásaként 23.10 perckor kezdődik majd a tűzijáték a focipályán. A Jankovich-kúriából az utolsó koncert után a Band Of Streets zenekar kíséri át az ünneplőket a program szerint.

Sajátos arculat

Az ünnepi városnapi rendezvény szervezési elve Rácalmáson, hogy minőségi műsorral és neves előadókkal kicsalogassák a lakosságot. Majd inkább közösségi eseményt szerveznek a városünnepen, mintsem fesztivált. Ilyenkor a helyi értékek, helyi arcok kerülnek előtérbe. Egyik nagyon szép elem az új kenyér megáldásánál az alpolgármester kenyérkínálása, vagy szintén a protokolláris esemény keretein belül a helyi elismerések átadása.