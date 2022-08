A tanszerek mellett szívesen fogadnak még logikai és társas­játékokat is

A kezdeményezés célja, hogy az intézménnyel kapcsolatban álló, nehéz helyzetben lévő családok számára enyhítse a tanévkezdés anyagi terheit. A szakemberek e hónapban is várják a lakosság felajánlásait.

Amire leginkább szükség lenne: hatalmas támogatást jelentenek a rászoruló családoknak a használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskák, iskolaszerek – füzetek, borítók, ceruzák, tollak, színesek, körző és vonalzó stb. –, valamint tornaruhák és -cipők, játékok és mesekönyvek.

Mindezek mellett a családok szívesen fogadnak még logikai, fejlesztő- és társasjátékokat is. A tanévkezdés előtti rendszerezés, pakolás során bizonyára számos háztartásban előkerülhetnek olyan használható tanszerek, a tanuláshoz szükséges segédeszközök, amelyek máshol még jó szolgálatot tehetnek.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat munkatársai a felajánlásokat a Bartók Béla u. 6/b szám alatt található épületében várják nyitvatartási időben: hétfőn 8 és 16 óra között, szerdán 8–18 óráig, csütörtökön 8–16 óráig és pénteken 8–15.30-ig.

Az Útkeresés mellett a Táncsics Mihály utca 6/a szám alatt található Kisvakond Bababoltban is fogadják a tanszereket, játékokat. Az összegyűlt adományokat augusztus végén adják át az érintett családoknak.

Fontos megemlíteni, hogy egyéb ruhaadományokat továbbra sem áll módjában fogadni és tárolni az Útkeresés Segítő Szolgálatnak.