„Tökéletlen portékát nem akarok adni a renomé miatt”

Törley József jelmondata.



Törley József nemcsak kiváló pezsgőgyáros és szakember volt, de nagyszerű üzletember is, ugyanis Magyarországon elsőként ő ismerte fel a reklám fontosságát, illetve annak piacbefolyásoló szerepét. Termékeinek szállításához szükséges teherautókat úgy szerezte be, hogy azokat nem vonaton hozták be hazánkba, hanem egyszerűen hazavezették azokat Franciaországból, ahol legyártották, az oldalára pedig hatalmas Törley feliratot helyeztek el, így utazták be szinte a teljes kontinenst, és mire a végcélhoz érkeztek a járművek, már fél Európa megismerte a Törley nevet.



A Törley pezsgő a mai napig megtartotta piacvezető szerepét, aminek megfelelően a legfrissebb eredmény-beszámolók is kedvező adatokat mutatnak a cég tevékenységéről. A Törley név már több mint száz éve a jókedv, az ünnepi pillanatok, a kivételes alkalmak és a társas együttlétek kísérőjévé vált. A XX. század viszontagságai sem tudták elhomályosítani ennek a világhírű márkának a renoméját. E sorok írójának is kedvenc itala a Törley pezsgő, szinte minden ünnepi alkalommal a család asztalára kerül, és nemcsak azért szeretem, mert Törley Józsefhez hasonlóan én is Szabadkán láttam meg a napvilágot, hanem azért, mert a Törley pezsgő valóban elsőrendű ital.



A Délvidék szülötte

A Szabadka melletti Csantavéren született 1858. január 10-én, a családneve eredetileg egyébként Schmierl lett volna, ha édesapja nem változtatja meg a nevét az 1848-as szabadságharcot követően. Az eredeti családnév a német schmieren igéből származik, amelynek jelentése kihúzni vagy törölni, Törley édesapja ezt az utóbbi változatra voksolt, így nevét Törley Bálintra magyarosította. A hadnagyi rangban lévő Törley Bálint a szabadságharc leverése után követte Kossuth Lajost a törökországi emigrációba is, ahol szolgálatáért Kossuthtól egy írásos dicsérő elismerést is kapott. Miután hazatért, házasságot kötött Vojnits Máriával, a frigyből hat gyermek született, de csak négy érte meg a felnőttkort, Törley József volt a három fiú közül a legfiatalabb.

Törley József Grazban, a kereskedelmi akadémián folytatta tanulmányait, és a feljegyzések szerint ehhez az időszakhoz köthető az első találkozása is a pezsgőgyártással. Találkozott Teophil Roederer francia pezsgőgyárossal, aki francia–német nyelvű levelezőként alkalmazta őt, a Párizstól 144 kilométerre fekvő Reimsben pedig a pezsgőgyártási folyamat minden fortélyával is megismerkedhetett. A megszerzett tudást a Delbeck et Cie. cégnél a gyakorlatban is kamatoztathatta, majd miután úgy érezte, hogy kellőképpen elsajátította a pezsgőgyártást, Reimsben megalapította az első üzemét is. Franciaországban azonban csak ideiglenesen képzelte el tevékenységét, a szándéka az volt, hogy miután megismeri és elsajátítja az ottani borkészítés folyamatát, ennek a tudásnak hazájában veszi majd hasznát.



Budafokot tartotta alkalmas helynek

A mindössze 24 éves Törley József magyarországi körútja során úgy ítélte meg, hogy Budafok rendelkezik azokkal az adottságokkal, ahol pezsgőgyártásra alkalmas gyárat tud létrehozni, így szőlőst és présházat vásárolt, majd 1882. augusztus elsején a franciaországi pezsgőgyárát áttelepítette Budafokra. Miután Törley József és Társa elnevezésű cégét bejegyeztette, francia gépekkel és szakemberekkel megkezdte a termelést. A francia szakemberek később kiváltak a cégtől, és saját pezsgőgyártásba fogtak, ezzel eleinte úgy nézett ki, hogy Törleynek komoly konkurenciával kell majd szembenéznie, de a magyar vállalkozó nem ijedt meg, hanem még elszántabban folytatta munkáját. Olyan komoly eredményeket ért el mind mennyiségi, mind minőségi téren, hogy 1885-ben a budapesti Országos Általános Kiállítás aranyérmét nyerte el, majd később, 1893-ben pedig az Országos Iparegyesület legfényesebb érmét is kiérdemelte. 1890-ben gyárát áthelyezte a mai működési helyére, és a termelést az akkori kor legmodernebb berendezéseivel látta el. Ekkor neve már ismerősen csengett Európa-szerte, már ami a pezsgőgyártást illette. Magyarországon Törley József volt az első, aki elsőként vezette be a fagyasztásos seprőtelenítést, a kiváló minőségű alapanyagot pedig az etyeki borvidékről szerezte be. Ekkor ismerte fel a reklám adta lehetőségeket, amit remekül ki is használt. 1890-ben még 300 ezer palack pezsgőt gyártottak, addig 1905-ben már megháromszorozta a termelést, sőt, a következő években már egymillió palack pezsgőt is le tudtak gyártani gyárában, ezzel cége, az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb pezsgőgyárává nőtte ki magát. Gyárának ekkor már lerakata volt Hamburgban, Berlinben és Koppenhágában is, de Törley a legnagyobb szakmai sikernek azt tartotta, hogy minden évben egyre több megrendelés érkezett Párizsból is.

Magánélete már nem volt ennyire sikeres, feleségül vette Sacelláry Irént, de ebből a házasságból nem született olyan gyermek, aki megérte volna a felnőttkort. 1886-ban ugyan megszületett kislányuk, Mariska, de a szülők nagy fájdalmára a gyermek másfél évesen elhunyt, újabb pedig nem született.



Az egész világon megismerték

Európa után a Törley pezsgő meghódította a tengeren túli országokat is, elsősorban az amerikai kontinenst. A gyorsabb és biztonságos áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautóflottát, ezzel alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Clubnak is. A technika vívmányainak köszönhetően egész Európába gyorsan el lehetett juttatni a pezsgőt, sőt, ekkor nyíltak meg számára a tengerentúli piacok is. Világszerte egyre nagyobb igény mutatkozott a Törley pezsgők iránt. Sokat költött reklámra is, mert Törley szerint ez hasznos befektetés, talán ezért sem volt véletlen, hogy az 1896. évi millennium egyik nevezetes látnivalója éppen a Törley-pavilon volt. Sikereit társadalmi téren is előrelépés követte, 1896. április 1-jén csantavéri előnévvel, magyar nemességet kapott I. Ferenc József királytól. A sikeres millenniumi kiállítás után Császári és Királyi Udvari Szállító cím birtokosa is lett. A csantavéri nemesi előnév nem volt véletlen, Törley József sohasem feledkezett meg szűkebb értelemben vett szülőföldjéről, Csantavér ma is egy több mint 7 ezer lakost számláló település a Délvidéken, a szerbiai Vajdaság északi részén Szabadkától néhány kilométerre. Csantavér népességét napjainkban is többségében magyarok alkotják, lakosságának nemzetiségi arányait nézve az egyik leghomogénebb magyar település az egész Délvidéken. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint összesen 7178 lakosa volt a falunak, ebből 6632 volt magyar.

A Törley pezsgőgyár fénykorában 20 ezer négyzetméternyi pincével rendelkezett, a munka pedig a legmodernebb technológiákkal zajlott. 1890 és 1904 között épült a nevezetes Törley-kastély, amely jelenleg Budapest XXII. kerületében található, az első terveket Ray Rezső készítette az 1890-es években, aki akkor már Törley József házi építészeként dolgozott. Az ő halála után az épületet fia, ifj. Ray Rezső fejezte be, aki éppen hogy megszerezte építészdiplomáját. Keze alatt nyerte el végleges formáját a család kastélya, amelynek elsősorban a berendezése volt különleges, volt benne angol gótikus nagyterem, klasszicista márványcsarnok, bizánci stílusú dolgozószoba és japán kabinet is.

Törley Józsefet kora egyik legnagyobb mecénásai között tartották számon. A vendéglátóiparos társadalmat nagyvonalúan támogatta, képviselőit mindig szívesen látta pincészetében és kastélyában. Nemzetközi eseményeire különös gonddal készült, hogy vendégei a magyar konyha jó hírét vigyék szerte a világba. A művészeket is segítette, így a Nemzeti Színház és az Operaház nyugdíjpénztárába hatalmas összegeket fizetett be.



A gyár sorsa az alapító halála után

Mivel Törleynek nem voltak utódai, halála után két testvére vette át a gyárat, de ez nem okozott törést a cég működésében. Az utódok ragaszkodtak a minőséghez, 1910-ben már a gyár évi 2 millió palack pezsgőt állított elő, az első világháború után viszont a forgalom, érthető okokból kifolyólag, jelentősen lecsökkent. Az 1930-as években a pezsgők iránti kereslet megnőtt, de ennek a pozitív folyamatnak vetett véget a második világháború. 1944-ben bombatalálat érte az üzemet, a háború után mindössze négy fővel indult újra az igen szerény termelés, 1949-ben pedig államosították az egész üzemet. A gyártás 1951-ben indult újra, és lett az ország egyetlen pezsgőgyára, az Unicum Likőrgyár felügyeletével. A rendszerváltás után a német Henkell befektetői csoport vásárolta meg a gyárat, majd 2005. január 3-án megalakult Törley Pezsgőpincészet Kft. tulajdonába került. Törley József emlékét Magyarország egyik legnagyobb sírépítménye, a Törley-mauzóleum őrzi, nevét pedig a világ első pezsgőrendje, a Budafokon 1987-ben megalakult Chevaliers Törley viseli.



