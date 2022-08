A mostani csomagtartó vásár különleges alkalom volt, hiszen jubilált a rendezvény: egy évvel ezelőtt szervezte meg az elsőt a háromfős baráti hölgykoszorú, Coletti Éva, Pappné Grabant Ilona és Kronászt Margit.

– Külföldön, elsősorban Angliában jártam korábban ilyen vásárokon. Ott ennek a tízszerese területen rendezik meg, láttam olyat, ahol egy egész mezőt megtöltöttek az árusok. Kibérelték a helyeket, kipakolták a holmijaikat, és ott is volt fagyis – mint most nálunk –, amivel az ember nézelődés közben megajándékozhatja magát. Onnét jött az ötlet, hogy nálunk is hasznos lenne az ilyesmi. Mert felgyűlnek otthon a használaton kívüli holmik, a dobozban porosodó könyvek, a kinőtt ruhák, a gyerek megunt játékai. Tönkre mennek, kidobjuk ezeket, pedig más örömét lelheti bennük. Elhozhatja ide, ahol nem csak az árusítás a fontos, hanem a társaság, a közösség, az együttlét is. Találkozunk, beszélgetünk, új ismeretségek köttetnek, kellemes napot töltünk együtt – mondta Coletti Éva. Hozzátéve: – Nem jött volna létre ez a vásár képviselőnk, Tóth Kálmán segítsége nélkül. Ugyanis ennek az elődjeként a Pentele Klubházban tartottunk bolhapiacot még a pandémia előtt. Akkora volt az érdeklődés már akkor is, hogy kinőttük azt a teret. Kitaláltuk ezt a csomagtartó vásárt, Tóth Kálmán is jó ötletnek tartotta, segített abban, hogy ide jöhessünk az újtelepi iskolába. Most az udvaron, télen, rossz időben pedig az épületben lehetünk.

– Én árusítóként kezdtem, tavaly májusban hoztam könyveket a bolhapiacra, sokat beszélgettünk a lányokkal, barátság szövődött közöttünk, júniusban pedig megkérdezték, részt vennék-e a csomagtartó vásár szervező munkájában velük közösen. Örömmel mondtam igent – tudtuk meg Kronászt Margittól. Elmondása szerint kürtös kalácsosok, az Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület tagjai kezdettől fogva részt vesznek a vásárokon.

A szüleivel együtt árusító Takács Amélia Maja egy perselyt formázó saját készítésú dobozkát is kitett az asztalukra. Saját ötlete – tudtuk meg a szülőktől –, hogy pénzt gyűjt benne a DAV állatmentő egyesületnek. Amélia Maját gyönyörűség volt hallgatni arról, mennyire szereti az állatokat, állatorvos szeretne lenni és sok mindent tud a DAV tevékenységéről is.

A vásári séta közben Pappné Grabant Ilona elmondta: – Most fagylattal és tombolával kedveskedünk a vásárlóknak, az árusok között kisorsolunk egy tortát a vásár egyéves születésnapja alkalmából. Jó érzés, hogy nemcsak a városból, hanem a környező településekről is érkeznek árusítók rendszeresen. A következő csomagtartó vásárunk szeptember 10-én lesz.