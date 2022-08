Megemlékeznek az államalapítás és az új kenyér ünnepéről, és átadják a városrész, a pentelei közösség rangos kitüntetéseit: a Pro Pentele díjat, valamint az Oklevél Penteléért elismeréseket. Az ünnepségen Braun Ervin baptista lelki vezető, valamint Czeglédi Pál református lelkész megáldja az új kenyeret, majd aratóbállal zárják a programot.

Augusztus 20-án lesz a városi rendezvény. Az önkormányzat idén is az Euroshow Kft.-t bízta meg a szervezési feladatokkal. Nemcsak az államalapítási ünnepséget tartják ekkor a Szalki-szigeten, hanem a tavalyi évhez hasonlóan most is ehhez csatolták a Parázs Varázs elnevezésű gasztronómiai programot.

A kemping bejáratához vezető út, valamint az egykori Remix épülete közötti füves területen állítják fel a Parázs Varázs asztalait: a családi, baráti társaságok 10 órától kezdhetik az előkészületeket (elfoglalják a helyeiket, majd főzhetnek-süthetnek maguknak). A kempingtől balra fordulva látható a nagyszínpad. A szabadstrand területén találhatják meg a gyermek- és sportprogramokat. Itt a többi között arcfestés, csillámtetoválás, selfie-gép, VR- és szépségsátor, triatlon-élményprogram, techball, darts, csocsó, játszókamion, népi játékok várják az érdeklődőket 10–18 óra között. A szigetnek a zsilip felé vezető nagy füves területén lesz a gasztrosétány (street-food-választékkal), valamint egy vidámpark.

A színpadi programok 12.30-kor kezdődnek a hivatalos megnyitóval. Fellép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, és lesz kenyérszentelés is. 14 órakor Wolf Kati gyermekműsorral készül, majd bemutatózik Katus Attila. Ezután egy külön rendezvénynek adják át a színpadot: 15 és 17 óra között tartják meg a Dunaújváros Hangja tehetségkutató verseny döntőjét. 18-kor a Kállai Saunders Band lép fel, 20-kor Majka koncertezik, 22-kor lézershow lesz, végül DJ Matkovics zárja a programot.