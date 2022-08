Kulcs 1 órája

Partvonal, ihletett tér a csodás Duna-parton

Sokszor mondják, hogy a víz csodákra képes. A mondás nyilvánvalóan több értelemben is releváns lehet. Most én a Duna csodálatos és áldásos hatásaira szeretném ráirányítani az olvasók figyelmét, amelyek nem is olyan magától értetődőek.

Török Tímea Török Tímea

A foglalkozáson minden tészta gusztára sikerült Fotós: amatőr

Nagyon közel a Duna-parthoz egy magánház udvarában néhány csoda ügyes lány létrehozott egy kis relax teraszt, vagy kis műhelyt, nyári konyhát, hűsölő placcot, bárhogy nevezhetjük, az mind megfelel a helynek.

Maguk vakoltak, gletteltek, festettek és a szépítgetés után berendezték a helyszínt, ahova rendszeresen szerveznek workshopokat és hívnak alkotni, pihenni, kikapcsolódni vagy fejlődni vágyó gyerekeket, felnőtteket, csoportokat, családokat egyaránt. A víz közelsége és alkotásra inspiráló hatása miatt a Partvonal nevet adták alkotóközösségüknek. A tagjai Vajda Ági, Palásthy Julianna, Szivós Gabriella és Háló Gyöngyi, bár mindannyian kulcsi kötődésűek, de közel sem mindenki állandó lakos. Egy azonban teljességgel bizonyos, hogy mindannyian ügyes kezű kézművesek. A foglalkozáson minden tészta gusztára sikerült

Forrás: amatőr

Programjaik között szerepel az ékszerkészítés, a varrás, az ajtódíszkészítés, a kötés-horgolás, a nemezelés, a kosárfonás és száraztészta-készítés, de tervezik neves dizájnerek meghívását is.

Két nagy sikerű foglalkozást szerveztek már. Első alkalommal az ünnepélyes placc­avatóval együtt került sor a száraztészta-készítő foglakozásra, ahol – ahogy ők mondják – ragyogó sárgát gyúrtak Szivós Gabriella, a guszta tészta készítőjének vezetésével.

Legutóbb pedig filcajtódíszek készültek a PjulcsY kézműves márka, azaz Palásthy Julianna szakértő irányításával.

Aki pedig nem kockáztatná meg a kézügyességét próbára tenni, annak lehetősége van az alkotónapokon shoppingolni is: a csodás kézműves szépségek és finomságok mellett az aktuálisan készülő alkotásokból is lehet válogatni.

