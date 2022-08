Egy gyermekpszichológus szakértő véleménye szerint a nyári táborban átélt élmények és az ott szerzett tudás közvetlenül beépülhet a gyerekek életébe, személyiségébe. Az ilyen tábor után egyszer csak azt veszik észre a szülők és a pedagógusok, de gyakran a diáktársak is, hogy a gyerek megváltozott. A titok nyitja, hogy a nyári táborban olyan élményeket élhessenek meg a táborozók, amelyeken keresztül sikerülhet a lurkók különféle készségeit egy másik szintre emelni.

Az idei már a hatodik angol tábor Rácalmáson



Nekünk egy ilyen élményekkel teli táborban volt szerencsénk látogatást tenni szerdán.

A rácalmási református templom már hatodik alkalommal ad otthont az angol tábornak. A részt vevő mintegy húsz gyermek és a felnőtt segítők minden nap reggel 9 órától délután 16 óráig töltik együtt a napot. Szombaton közös strandlátogatásra készülnek, végül vasárnap majd egy táborzáró előadással és istentisztelettel búcsúznak egymástól.

A táborozók gyönyörű dalolása az együttlét érzését adja át



Kifejezetten a hatodiktól tizenkettedik évfolyamba járó kulcsi és rácalmási diákok jelentkezését várták. Nem volt feltétel a felekezeti hovatartozás. Sőt, a rászorulók támogatást is igényelhettek a részvételi költségből, amelynek fejében anyanyelvi angol tanároktól tanulhatnak a gyerekek, valamint az étkezést és a szombati utazást is biztosítják számukra.

A napirend szépen vezeti a táborozók mindennapjait. Reggel áhítattal indítják a napot. Szerdai látogatásunk alkalmával Fodor István lelkész vezetésével és gitárkísérettel angol szöveggel énekelt keresztény dalok csendültek fel a résztvevők élményszerű előadásában. Ezt hallgatva biztossá vált számomra, hogy ide bizony a kamaszok nemcsak testben, de lélekben is megérkeztek. Ugyanakkor felidézte azt a gondolatot is, hogy az imádság nem csupán egyfajta kapcsolattartás, hanem az együtt könyörgők közösségét is megerősíti.

Tízórai közben jut idő egy-két csocsómeccsre is



A napindító áhítat után játék és a tízórai elfogyasztása következett, ennek során egy-két csocsó- és a pingpong­meccsre is jutott idő. Majd a további étkezések mellett a táborélet a rendszeres angolórákkal, a Biblia tanulmányozásával és a résztvevők kultúrájának megismerésével telik. Ebben az évben ugyanis a főszervező holland testvérpár, Erik és Willianne mellett kanadai, amerikai és ukrán segítők is részt vettek a táborban a helyi erőt kiegészítve, mintegy fele-fele arányban új és visszatérő táborozókkal.

Fodor István lelkészt kérdeztük a táborról:

– Azért angol tábor, mert az oktatóként közreműködő Erikhez és a csapatához, valamint alapítványukhoz már hosszú évek óta tartó barátság, és jó kapcsolat köt. Az angol pedig a szellemiségen túl egy hozzáadott értéket jelent a táborozók számára. Természetesen mind a kettő fontos számunkra. Különböző szintű angoltudással érkeznek hozzánk a gyerekek. Az a célunk, hogy mindenkinek lehetőséget nyújtsunk, hogy gyakorolhassák a nyelvet, és együtt tanulmányozzák a Bibliát. A legemlékezetesebb visszajelzést akkor kaptam, amikor egyszer feltettem azt a kérdést, hogy mikor érezted legközelebb magad Istenhez, és egy kisfiú azt válaszolta: az angol táborban.