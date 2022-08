A hétvégén azon merengtünk a rokonnal, hogy van-e komoly, az egyszeri fogyasztó által is tapasztalható különbség a dinnyéknél. Egy áruházi és egy piaci dinnyét teszteltünk. A hat szerencsés tesztelő 5–1 arányban az őstermelőire voksolt. A dinnye kilóját 200 és 400 forint között kínálták az árusok a helyi piacon. Tombol az aszály, a régen filléres csemegekukorica darabját 169 és 210 forint között kínálják. Ezen nem lepődött meg e sorok írója, ám annál inkább, hogy a friss zöldbab kilóját még mindig húsárban mérik: 1200–1400 forint között kínálják az árusok. Itt kell igazat adnom lapunk szak­avatott befőzőmesterének, Jakab Klárának, aki már idén májusban megjósolta, a zsenge zöldbab kilója nem kúszik majd a kilónkénti 1000 forintos határ alá. Lassan itt a lecsószezon.

A befőzőparadicsom kilója 350 forinttól indul, amíg az ízes paprikáért alapáron 350–400 forintot kérnek. Érdemes pár figyelmes kört tenni a standoknál, hiszen sokat spórolhatunk. E sorok írója befőzésre talált kiváló minőségű kápia paprikát kilónként 350 forintért.

Gyümölcsfronton is arat az infláció: szép, sérülésmentes sárgabarack kilóját 1100–1300 forintért kínálják, az őszibarack kilóként ára 700 forintnál kezdődik.

Ha barack nem is, szilva még lehet a spájzban. A most érő csemege kilóként már ­290–350 forintért elérhető. Olcsóbb még lehet, kérdés, milyen összképet mutat majd a következő hetek időjárása. Visszatérve a lecsóra, a befőzőparadicsom – válogatva – 400 forintról indul. Sejtéseink szerint nem is lesz sokkal olcsóbb az idei szezonban.