Még javában költenek a fehér gólyák, mégis sok felöl érkeznek a valóságot nélkülöző rémhírek arról, hogy az aszály miatt költési nehézségekkel küzdenek gólyáink. Az emberek kedvelik, óvják őket, s valószínűleg ez a túlzott figyelem az oka annak, hogy az aszályos időszak miatt nagyobb figyelmet kaptak ők is. A közösségi oldalakon terjedő hamis információk miatt adott ki közleményt az MME és kérte: ne etessék, ne itassák a gólyákat a fészkek közelében. A szakemberek azt mondják, „a fehér gólyák nem szoktak hozzá, hogy a lakott területeken a talajon mozgáshoz, így az itatással (és a még feleslegesebb és veszélyesebb etetéssel) lecsalt madarak megsérülhetnek, közlekedési balesetet szenvedhet vagy akár okozhatnak, és az embereket is zavarhatják, megijeszthetik.”

A költési nehézségekről pedig azt mondják: épp, hogy nem igaz, többen vannak a fehér gólyák a szokásosnál. 300 fészekaljat vizsgáltak az elmúlt időszakban – derül ki közleményükből -, és ezt összevetve az elmúlt 30 év adataival, állíthatják: a fiókaszám idén fészkenként 2,54 értéket mutat – szemben az átlagos 2,35-tel. A gólyák – mutatnak rá a szakemberek -, jól alkalmazkodnak az aszályos időszakokhoz, a száraz élőhelyekhez, ahol egyébként alapvetően rovarokkal, illetve egyéb zsákmánnyal (kisrágcsálók, madárfiókák, gyíkok, kígyók, békák, halak, rákok, dögök, élelmiszerhulladék) táplálkoznak. Nem véletlen, hogy egyébként is nagyon jól érzik magukat a magyar viszonyoknál is melegebb és szárazabb körülmények között, mint például Spanyolország vagy Lengyelország, Belarusz és a Balti-államok területe. A lényeg tehát, hogy nincs szükségük etetésre, itatásra. Ám ha sérült állatot látunk, vigyük madár- vagy állatmentő állomásra! Fejér megyében kettő ilyet is találunk: a sukorói vadmadárkórházat és Székesfehérváron a Sóstó Vadvédelmi Központot.