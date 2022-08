A hivatalos átadón Tímár Milán az ST Solar Kft. képviseletében, Nagy Attila a település polgármestere és az óvoda vezetője, Budainé Krajcsovics Anita vett részt. Elsőként Tímár Milánt kérdeztem a projekt indulását megelőző alapelvekről.

- A felhívásunk mögött van egy környezettudatos cél, amelyet szeretnénk képviselni a legfiatalabbak körében is. Cégünk számára kiemelten fontos a környezetvédelmi célok ismertetése és népszerűsítése. Kiírásunkban egy rövid videót kértünk az óvodáktól, amelyben bemutatják a környezettudatosságukat, majd ezeket a videókat megosztottuk a közösségi oldalunkon. Mint lokálpatrióta embernek a szívem dobbant meg, amikor a Kisapostagi Mosolykert Óvoda nyerte a Facebookos szavazást. Jó érzés, hogy e mögött a szülők, a pedagógusok és a település lakóinak összefogása áll.

- Technikailag milyen rendszer került kiépítésre?

- Tizenhárom napelemet szereltünk fel. Ez a bővíthető rendszer az óvodának jelenleg közel 6000 KW/h-át képes megtermelni egy év alatt. Egy nagyobb invertert engedélyeztettünk az óvoda részére, ez azt jelenti, hogy kétszer ekkora terhelést is képes kezelni. A napelemek száma tehát tovább bővíthető 26-ra. Ezáltal akár 12000 KW/h energiát is megtermelhetnek. Az éves elszámolásnak köszönhetően a nyáron termelt energiát ősszel és télen is fel tudják majd használni. Maximum egy hónapos szolgáltatói átfutási idő után az óvoda már tudja használni a rendszerünket. Az áramszolgáltató felé nekünk még van egy készre jelentési kötelezettségünk. A szolgáltató ezt követően egy ad-vesz órát szerel fel, ami a termelést és a fogyasztást is méri majd.

- A társadalmi szerepvállalásuk mögött bizonyára üzleti célok is megfogalmazódtak. Megérte elindítani a pályázatot?

- Mérést nem végeztünk a megtérülést illetően, de nem is volt releváns. Elég szkeptikusak voltunk a sikert illetően. Félve vágtunk bele a pályázatba. Szerencsére a pályázó óvodák rendkívül aktívak voltak. Nem tudom, hogy mennyire járul hozzá ez a pályázat a sikereinkhez. Tavaly a 100%-os támogatottságú pályázat miatt nőtt a megrendelésünk, szerencsére nagyon sokan keresnek bennünket. Az utóbbi időben pedig az energiaárak emelkedése miatt 12-14 szer több megkeresésünk van. Ám ne csak az anyagiakról beszéljünk, hiszen a megtérülés a szemléletformálásban is megmutatkozhat, a Mosolykert Óvoda pedig ebben – már a mi rendszerünk révén is – példát mutat más intézmények számára is.

És valóban, az óvodát körbejárva látszik, hogy van gazdája. Budainé Krajcsovics Anitát kérdeztem az óvodáról és a megnyert napelemes rendszerről.

- 2013-ban épült az óvoda, amely összesen 50 gyermek befogadására képes. Az Új Széchenyi Terv keretén belül a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap tásfinanszírozásával valósult meg. Modern, az Unió elvárásainak teljes mértékben megfelelő épületben dolgozunk. A fenttartónknak köszönhetően (Kisapostag Község önkormányzata) folyamatosan fejlődő intézmény vagyunk. Családias környezetben tudnak a gyereken nálunk nevelkedni, jelenleg 44 fős gyermeklétszám mellett dolgozunk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a kiírt pályázatot megnyertük, amellyel napelem került óvodánk tetőszerkezetére. Úgy gondolom, hogy ez nagyban csökkenteni fogja a költségeket. Nem elhanyagolható az sem, hogy a gyerekeket idáig is a fenntarthatóságra neveltük, most egy újabb lépést tettünk a környezettudatosság felé. A gyerekek megújuló energiával fognak találkozni, nekik már később természetes lesz a környezetünk védelme és megóvása. Nagyon örülünk, hogy az ST Solar pályázatán a falu és a környék szívén viselte a mi vágyunkat. Nélkülük nem lenne most napelem az óvoda tetején. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott ránk, így segítették az előre jutásunkat és köszönjük az ST Solarnak is, hogy ezt a napelem rendszert a rendelkezésünkre bocsátotta.

Nagy Attilához, Kisapostag polgármestere is örül az óvodai fejlesztésnek.

- A jelenleg kialakult helyzetet figyelembe véve óriási segítség, hiszen jelentősen megnőttek az energiaárak. Ennek a lehetőségnek köszönhetően azonban a költségeinket jelentősen tudjuk csökkenteni. A most megkapott mennyiség gyakorlatilag elég lesz az eddigi fogyasztás biztosításához. Az önkormányzati épület már jelenleg is ilyen formán biztosítja az áramot a napi működéshez. A későbbiekben azonban modernebb fűtőberendezések energiaellátásához szükség lesz a jelenlegi kapacitás bővítése. Ezen fejlesztés révén az óvoda éves szinten több millió forintos megtakarítást érhet el. Így ez az összeg alapját képezheti a további fejlesztéseknek. Az összes épületünkön szeretnénk megvalósítani a napelemes energiaellátást. Véleményem szerint már rövid távon érezhetjük a napelemes rendszer előnyeit.