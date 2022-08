A Kormány autópályák üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárása nyomán szeptember 1-től 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetési és fenntartási, valamint fejlesztési feladatait az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. látja majd el – erről számolt be egy közleményben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A közútkezelő továbbra is üzemeltetni fog 291 kilométernyi gyorsforgalmi utat. Egymás között megosztva látják el a feladatokat, például az MKIF felel az M8-as autópálya Kisapostag és Apostag közötti szakaszért. A közútkezelő ezen kívül 31 ezer kilométernyi, településeket összekötő, illetve azokon átmenő országos fő- és mellékút-üzemeltetési, valamint -fenntartási feladatait is ellátja a minden évben előre meghatározott költségvetési forrásaiból. A településeken belüli utak többségét, összesen több mint 140 ezer kilométernyi utat a jövőben is a helyi önkormányzatok kezelnek.