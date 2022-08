Tombol az újrahasznosítási divat. Igen, divat, mert az átlagember a divatot követi, így talán könnyebb az átlagfogyasztó tudatába vésni ennek fontosságát. Ilyen a lebomló zacskó esete. Magam is híve vagyok a környezettudatos kezdeményezéseknek, ám azt nem szeretem, hogy adott esetben ezt csak a vásárlóval fizettetik meg. A minap egy helyi áruházban a zöldség-gyümölcs osztályon ki is próbáltam a 15 forintos zacskót, mondván, adjunk teret a multik társadalmi szerepvállalásának. Gyümölccsel megtöltve beletettem a kosárba, ám amikor a pénztárnál a pultra akartam helyezni, a zacsi szétmállott. Az rendben van, hogy gyorsan lebomló, no de ennyire? Legalább hazáig kibírhatta volna.