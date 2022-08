Az emberi és partnerkapcsolataink mindennapos velejárója a konfliktus. Ezt megpróbáljuk valahogy kezelni, feloldani. Sőt, meg is kell oldanunk, ugyanis az élet túl rövid ahhoz, hogy sérelmeinket, haragunkat, keserűségeinket cipeljük, és ezáltal nemcsak a lelkünket, de a testünket is megbetegítsük. Itt jön képbe a megbocsátás, ami nemcsak partnerünk, de önmagunk számára is fontos teherletétel. A bocsánatkérés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a másik embernek volt igaza, és én tévedtem. Sokkal inkább jelenti azt, hogy többre értékeljük a kapcsolatot és a jó viszonyt, mint az igazság elnyerését és a sérelmeink hordozását.