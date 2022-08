Szerencsére az elmúlt időszakban számtalan nagyszerű játszótér épült, vagy a régieket kiválóan felújították. Ezeket térképezzük fel, elsőként városunkban, a teljesség igénye nélkül.

Dunaújvárosban harmincnál is több játszótér van. Abszolút szubjektív ajánlóm megírása előtt egy miniközvélemény-kutatást végeztem, az eredményei alapján készült az összefoglaló.

A Petőfi ligetben, a Bartók kamaraszínház mögött van egy remek hely a lurkóknak. A kalózhajót idéző mászókás játék a városi kiskalózoknak kitűnő színtér. Nagy előnye, hogy mindenféle módon könnyen megközelíthető és kellemes, árnyékos a környezet. Sok, összesen négy hinta és két mérleghinta is van, és az itt található markológép is szuper szerepjáték-ihlető elfoglaltságot kínál a fiúknak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér szintén sokak kedvence. Az Október 23. téren található, a Kormányablak mögött. Autóval kényelmesen megközelíthető, ha busszal érkezünk, rövid séta szükséges. Többfunkciós közösségi térként 2014-ben nyitotta meg kapuját. A folyamatos nyitvatartást a játszótéren felépített 100 négyzetméteres játszóház teszi lehetővé, így a látogatók rossz idő esetén is részt vehetnek a programokon. A mosdó is megoldott és játékok is kölcsönözhetőek. Így nem feltétlenül kell a kismotort otthonról cipelni. Változatos lehetőségeket kínál az önfeledt játékra és a közösségi kapcsolatok építésre a rengeteg játékelem, amelyek több korosztályt szórakoztatnak és közülük több kifejezetten kicsiknek készült. A játszótér biztonságos, mert körbekerített és tiszta.

A játszótéri eszközökön kívül itt minden hétre foglalkozásokat is szerveznek, egy játszóházhoz hasonlóan. Augusztus első hetében a gyöngyfűzés és a PET-karkötő készítése után, augusztus 5-én, pénteken, délután csocsózni várják a játékos kedvű gyerekeket, ingyenesen. Tapasztalatom alapján ennek a játszótérnek az is nagy előnye – ilyenkor nyáridőben leginkább –, hogy a közelben van a Városháza tér nagy szökőkútja, amely a gyerekeknek óriási élmény. Folytatjuk...

Valent Katalin és Svoboda Nathan Fotó: TT