Az Év Polgárőre Sebestyénné Martin Gabriella. Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület tagságához 2011-ben csatlakozott, hogy a település közbiztonságának javítását segítse. Számos alkalommal vett részt civil szervezetek rendezvényeinek biztosításában, legyen az önkormányzati, iskolai vagy más feladat. Ha kellett, akár balesetek, viharkárok esetén a forgalomirányításból, terelésből is kivette szerepét. Később a titkári feladatok elvégzésére kérte fel az egyesület vezetősége, ezt örömmel elvállalta s végzi ma is. A 2019–2020-as évben a vírushelyzetben is kiemelkedő munkát végzett az országos polgárőrség, az önkormányzat vagy egyéni vállalkozó által felkért feladatok végrehajtása során. A rábízott munkát tudásához és képességeihez mérten mindig maradéktalanul teljesítette. Az említettek azonban nem valósulhattak volna meg, ha a háttérből családja nem támogatja e nemes tevékenység során, amelyet szabadidejében végzett a település és az egyesület érdekében. Fáradozásáért és odaadó munkájáért köszönetképpen az Év Polgárőre díjban részesült.

Novoth Szabolcs, Sebestyén Szabolcs, Simon Bence, Szabó Andrea



Az Év Ifi Tűzoltója Simon Bence, Sebestyén Szabolcs és Novoth Szabolcs. A következő díjazottak olyan fiatalok, akik megmutatták, hogy az iskola mellett is lehet példát követni. A számítógépes játékok világa helyett ők a valós világban, önkéntes tettekkel jeleskednek. Baracs Község Önkormányzata és a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében Baracs település tűzvédelme érdekében kifejtett odaadó tevékenységért a fiatalok az Év Ifi Tűzoltója díjat vehették át.

A díjazottak az átadás után kérdésünkre elmondták, hogy családi példa és támogatás nyomán választották az önkéntes tevékenységet, amelyet szívesen és örömmel végeznek.

Bálint Mihály évek óta az elsők között szerepel a virágosításban





A közösségi munka mellett hagyomány Baracson a szép környezet, a gondos porta elismerése is. Virágos Baracsért díjban részesült: Bálint Mihály, Berényi Imréné, Haszonné Nagy Edit, Györök Györgyné, Molnár Csaba, Hortyi Lászlóné, Vancsura József, Zsebeházi Pinke Adél, Martin Konrádné, Fehér Jánosné.

Hortyi Lászlóné, Várai Ágnes és Berényi Imréné kertje is gyönyörű



Legszebb konyhakertek normál kat.: Horváth István II. hely, Kovács Anikó I. hely. Zártkert kategóriában különdíjas Berényi Imréné. Mini kategóriában Várai Ágnes III., Beregszászi József II. és Kovács Anikó I. helyezett lett. Közösségi kategóriában: az iskolai konyhakertet két évvel ezelőtt Szabóné Fügedi Berta álmodta meg és gondozta a gyerekekkel. Az idei évtől Tóth Péterné folytatta a munkát. A díjat Szabóné Fügedi Berta vehette át.