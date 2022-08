Az egyszerűbb adathalászatot ellehetetleníti

A legújabb példa az okostelefonok feltörésére használt Pegasus kémszoftver esete, de ez csak a jéghegy csúcsa. Mindent tudni akaró hatóságok, kíváncsi üzleti riválisok és közönséges bűnözők vadásznak adatainkra. Adatvédelmi szempontból az okostelefon az egyik legérzékenyebb pontunk. A legtöbb ember telefonján érzékeny személyes adatok, bizalmas pénzügyi, egészségügyi és munkahelyi információk tömege érhető el. Ráadásul a készüléket mindenhová magunkkal visszük, így ha a hackerek hozzáférést szereznek a mikrofonhoz vagy a kamerához, bárhol lehallgathatnak vele.

A telefon szoftveres védelme tekintetében az átlagfelhasználó kénytelen rábízni magát az operációs rendszerek fejlesztőinek figyelmére és szaktudására. A fizikai védelem azonban mindenki számára elérhető és egyes helyzetekben rendkívül hatásos. A mobilokat rádiófrekvenciás és elektromágneses árnyékolással gyakorlatilag tökéletesen lehallgatásbiztossá lehet tenni. A technológia egy egyszerű fizikai jelenségen, a Faraday-kalitka elvén alapul. Ez egy elektromosan vezető anyagból készült védőháló, amely a felhasznált anyag fajtájától, elektromos ellenállásától és a rácsszerkezet sűrűségétől függően képes a különféle elektromágneses hatásoktól védeni. A Faraday-ketrec leghétköznapibb példái az autók, ahol a fémkarosszéria belsejében az utasok még egy közvetlen villámcsapás esetén is biztonságban vannak. De ugyanez igaz a repülőgép fémtestére is, amely megvédi az utasokat.

– A passzív árnyékolással működő biztonsági tokok és dobozok külső burkolatába egy sűrű fémszövetet ágyaznak be, amely kialakításánál fogva megakadályozza a hozzáférést a telefonhoz, gyakorlatilag bármilyen elektromágneses jelátviteli megoldást alkalmazó támadó számára. A ketrecen nem hatolnak át a rádióhullámok, sem a GSM/4G/5G, NFC, vagy GPS-jelek, sem a bluetooth, sem pedig a vezeték nélküli vagy a mobilinternet – foglalta össze Fehér László, a Lorix Kft. alkalmazástechnikai szakértője. – Egy ilyen módon a külvilágtól elszigetelt eszközzel semmilyen formában nem lehet rádiófrekvenciás úton, kívülről kapcsolatba lépni. A védelmet csak fizikailag, a telefon megszerzésével lehetne megkerülni – tette hozzá.

A technológia felhasználási területe túlmutat a mobilokon. Faraday-ketrecen alapuló árnyékolással meg lehet előzni a kulcs nélkül nyitható autók trükkös ellopását. A tolvajok antennával megkeresik a közelben lévő kulcs jelét, és az autóhoz továbbítva egyszerűen kinyitják és elindítják. Ezt el lehet kerülni, ha az indítókulcs le van árnyékolva. A passzív árnyékolás a bizalmas megbeszélések, kényes üzleti tárgyalások során kiemelt biztonságot nyújt. Az árnyékoló dobozok használata a rosszindulatú szoftvereknek a dolgát is meg tudja nehezíteni. Hálózati kapcsolatok hiányában ugyanis ezek a programok leállnak, értelemszerűen nem tudnak adatokat továbbítani. És nem feltétlenül kelnek életre maguktól, ha a bizalmas megbeszélés végeztével a tulajdonosok aktiválják a telefonokat. Egy távolból vezérelt professzionális kémprogramot persze a kapcsolat elvesztése után könnyen újraindítanak az irányítói, de az egyszerűbb adathalász-megoldásokat az árnyékolás el tudja lehetetleníteni.

– Tökéletes védelem nem létezik, de aki értékes és bizalmas információkkal dolgozik, annak érdemes az elérhető lehetőségeket maximálisan kihasználni – hangsúlyozta Fehér László arra utalva, hogy elérhetők már magyar fejlesztésű, az árnyékoló fémszövetet bőr alapanyaggal ötvöző biztonsági megoldások, amelyek hatékony védelmet nyújtanak.