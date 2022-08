Volt már szó itt a Jó reggeltben a nyár elején vásárolt paradicsompalántáról, amiről a kofa azt ígérte: nem győzzük majd enni, annyi termés lesz rajta. Akkor annak rendje és módja szerint elültettük, kitettük az erkélyre, szabály szerint locsoltuk, ha orkán­ erejű szél volt, bevettük. Két hónapja tart ez a nevelgetős, dédelgetős procedúra, de szegény növény csak nem terem rendesen. Eddig két szemet sikerült szüretelni róla. Amennyiben a most még zöld termések beérnek, akkor ez a szám nyár végére felkúszik kilencre is. Azt hiszem, meg bírnánk enni egy szuszra az egészet. A kofa jóslata nem jött be, vagy mi rontottunk el valamit. Jövőre paprikát ültetünk?