Jazz és finomságok a műsoron

Az elmúlt szombaton másodízben várták a jazzműfaj kedvelőit a hajóállomásra. Hiszen a helyi zenekedvelő civilek a Magyar Falu Program pályázati forrásainak köszönhetően koncertsorozatot rendezhetnek a Duna-part ihletett légkörében a megújult hajóállomáson.

A pályázó KUBAK nevű szervezet a Jazz P’Art Egyesület segítségével kifejezetten a vízparti helyszínre szabott kulturális programokat, koncerteket és pódiumbeszélgetéseket álmodott meg. Így népszerűsítik szándékaik szerint majd a jazz-zenét, és a régióban élő emberek számára könnyen és ingyenesen elérhetővé teszik a közösségi zenehallgatás élményét.

Július 30-án, szombaton este hat órától a Balázs József Trió mutatkozott be a kulcsi közönség előtt. A formáció tagjai egyenként is a magyar jazzélet kiemelkedő alakjai.

A zenekar vezetője, Balázs József a műfaj egyik legtehetségesebb magyar billentyűse. A bőgős, Pecek Lakatos Krisztián nagyon fiatalon, már 13 éves korában nyerte meg az országos jazznagybőgőversenyt, azóta is hangszerének egyik legkeresettebb muzsikusa. Balázs Elemér dobosként és zeneszerzőként is évtizedek óta meghatározó, munkájának köszönhetően számos magas rangú elismerésben részesült muzsikus. A trió fellépése nagy hatással volt a hallgatókra, zenei kompromisszumok nélkül és élvezettel játszottak, amit a közönség hálásan fogadott.

A gyönyörű dallamokat ezúttal bor-, sajt- és rétesvásár egészítette ki. A következő, augusztusi koncertre egy igazi sztárfellépő fogadásán dolgoznak a szervezők.