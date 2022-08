Történelem Lipót emberi megjelenése nem volt megnyerő, kortársai azt jegyezték fel róla, hogy ajka állandóan lecsüngött, vonásai eltorzultak, a spanyol etikettbe burkolódzó, gőgös és visszahúzódó egyén volt. Lipót uralkodása alatt történt meg viszont a török kiűzése Magyarországról, ezzel egy közel 150 éves álom vált valóra.

Két császár párharca

Európának akkor két hatalmas uralkodója volt, az egyik XIV. Lajos francia király volt. a másik Lipót német-római császár. A XVII. század második felét, de a XVIII. század elejét is e két uralkodó párharca jellemezte. A Napkirály egy életvidám figura volt, szerette az udvari bálokat, de a csatatereken is kitűnt bátorságával, szerelmi és katonai hódításai regénybe illők voltak. Vele ellentétben Lipót császár egy visszahúzódó, a csatáktól távol maradó, zárkózott ember volt. XIV. Lajossal ellentétben, akit már születése pillanatától kezdve uralkodónak neveltek, Lipótot egyházi pályára szánták. Miután azonban 1654-ben fivére, a kijelölt örökös és a megkoronázott IV. Ferdinánd himlőben elhunyt, ő lett a trón várományosa. 1657. július 27-én I. Lipót német-római császár néven magyar királlyá is megkoronázták. Uralkodása alatt visszahúzódó természete miatt az egymással is vetélkedő minisztereinek és tanácsosainak engedte át az államügyek intézését. Halálos ágyán fia és egyben utódja, I. József lelkére kötötte, hogy minden áron béküljön meg a magyarokkal. Közel 48 éven át tartó regnálása alatt vált a Habsburgok osztrák ágának belső ellentétekkel küzdő birodalma Európa-szerte számon tartott nagyhatalommá.

Jezsuita nevelők hatása alatt maradt

1640. június 9-én Bécsben született Lipót, III. Ferdinánd császár és Ausztriai Mária Anna spanyol infánsnő másodszülött gyermeke. Fivére halála után ő lett a trónörökös, noha egészen más neveltetést dolgoztak ki számára. Kiváló tanárai voltak, folyékonyan beszélt latinul, olaszul, németül, franciául és spanyolul. Már ifjúkorában rajongott a zene és a művészetek iránt. Jezsuita nevelőinek a tanácsát később uralkodóként is sokszor kikérte, nagyon megbízott bennük. A papi nevelés meglátszott rajta, élete során vakbuzgó katolikus maradt, egy cseppnyi toleranciát sem volt hajlandó mutatni a főként Magyarországon terjedő ­protestantizmus felé, sőt, egy ízben a zsidókat is kiűzte Bécsből.

A bécsi udvar és a magyarok ellentéte

Lipót mindössze 17 éves volt, amikor uralkodónak választották, és mindjárt két problémával kellett szembenéznie. Az egyik Franciaország nagyhatalmi törekvése volt, a másik, hogy minden eszközzel megakadályozza az önálló magyar állam létrejöttét. Mivel a nagy ellenfél, XIV. Lajos gyakran játszotta ki a magyar kártyát Lipót ellen, ezért Bécs számára e két probléma gyakran összefüggött egymással. Lipót trónra lépésének idején zajlott az a háború, amit Erdély akkori fejedelme, II. Rákóczi György indított a lengyel korona megszerzéséért. Három évvel később Köprülü Ahmed nagyvezír a királyi Magyarország ellen indított háborút, ami 1664.augusztus 1-jén Montecuccoli császári tábornok szentgotthárdi diadalával végződött. A magyarok és a bécsi udvar közötti ellentét azután alakult ki, hogy miután a török hadjárat során a császári seregek Szentgotthárdnál súlyos vereséget mértek az oszmán csapatokra, de a csatamezőn szerzett fölény ellenére a bécsi udvar rendkívül előnytelen békeszerződést írt alá. Ez volt az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke, minek értelmében a török megtarthatta minden addigi magyarországi hódítását, beleértve az előző évben már felszabadított Érsekújvárt is. Az aláírt szerződés felbőszítette a magyar főnemesség döntő többségét, jogosan úgy vélték, hogy a császári udvar a magyarság beolvasztására törekszik az ország felszabadítása helyett, ezért saját kezükbe kell, hogy vegyék az irányítást. A felháborodott főurak ezután elhatározták, hogy az ország politikai függetlenségét és vallásszabadságát csorbító bécsi kormányzat ellen összefognak, így szervezkedésbe kezdtek. Megtörténtek az összeesküvés előkészületei I. Lipót ellen, amelyben a Magyar Királyság legtekintélyesebb, addig az udvarhoz hű, zömmel katolikus főnemesei vettek részt, ők voltak azok, akik kiábrándultak a Habsburg-kormányzat központosító törekvéseiből. Az összeesküvés vezérének először gróf Zrínyi Miklós horvát bánt szánták, azonban ő 1664 novemberében egy vadászbaleset következtében elhunyt, így új vezető után kellett nézni, akit hamarosan megtaláltak, mégpedig Wesselényi Ferenc nádor személyében. A kudarcba fulladt összeesküvéssel megint csak XIV. Lajos járt jól, hiszen a Habsburgok ellen szervezkedő nemesek egészen II. Rákóczi Ferenc koráig mindig tőle várták a segítséget.

Lipót abszolutizmusa

Lipót abszolutizmusa jelentősen különbözött a francia vagy a svéd abszolutizmustól. A franciáknál és a svédeknél az uralkodó egy országon belül összpontosította a hatalmát, amíg a Habsburgok a saját királyságaik és tartományaik felett építették ki a központi apparátusukat. Már III. Ferdinánd is maga választotta ki a kormányzatból a megfelelő embereket, akik katolikus, abszolutista szellemben irányították a birodalmat.

Az egyszemélyi uralom támasza a hadsereg s az állami fenntartású hivatalok

Az abszolutizmus egy egyszemélyi uralom, támaszai a hadsereg és a hivatalnoki kar, amelyet állami pénzekből tartanak fenn. Az abszolút monarchia pedig egy olyan abszolutista államforma, ahol az állam feje, az uralkodó bármiféle megkötés, jogi vagy másfajta szabályozás, legális ellenzék nélkül irányítja az országot. A tulajdonképpeni abszolutista államrendszer kiépítése, a kormányzat átszervezése, a központi bürokrácia megerősítése Lipót nevéhez fűződik. Uralkodásának ideje alatt született meg a dunai Habsburg-állam állandó hadserege, ekkor lett Bécsből kulturális főváros, hiszen Lipót idejére tehető a barokk korszak, amely nemsokára uralkodói korstílus lett. Lipót abszolutizmusa kezdettől vallási színezetű volt. A bécsi udvarban meghatározó állásponttá vált, hogy a monarchia egységét csak annak vallási egysége képes biztosítani. Lipót magyarországi uralkodását ugyancsak meghatározta katolicizmusa, nem törekedett semmilyen párbeszédre protestáns alattvalóival. A török elleni visszafoglaló háború során újabb problémákkal szembesült, amikor Erdély és a hódoltsági területek visszaszerzése következtében nagyszámú protestáns és görögkeleti lakosság került Habsburg uralom alá. Az erdélyi szászok hűek voltak a bécsi udvarhoz, de egyben ragaszkodtak evangélikus vallásukhoz, az ortodox hitű románokkal és szerbekkel szemben Lipót más-más politikát követett, a szerbek esetében a császár pátensében ígérte meg ortodox vallásuk tiszteletben tartását és adózási kiváltságaikat.

Lipót a császári hadsereg reformjának levezénylését Montecuccoli grófra bízta, aki 1668-ban az Udvari Haditanács elnöke lett. Montecuccoli nagy hangsúlyt fektetett a hadsereg moráljára és ellátására. Helyesen ismerte fel, hogy lőfegyverek fogják játszani a hadászatban a fő szerepet, akárcsak azt, hogy a kora újkori hadseregek gerincét a reguláris gyalogság adja. Lipót állandó hadserege így jól vizsgázott a francia–holland háborúban, ahol is 1674-ben megállította, német területen, a jól fegyverzett francia hadak támadását. A császár hadserege a magyarországi hadszíntereken még nagyobb fölényt tudott kiharcolni a kuruc felkelőkkel szemben, akik a könnyűlovasságra támaszkodtak. A francia háború tapasztalatainak hatására Lipót kormányzata jelentősen bővítette a császári hadak létszámát, egyúttal növelte az adókat is, így a XVII. század végére már 100 ezer fős állandó hadserege volt, ezzel a Habsburg Birodalom Európa nagyhatalmai közé emelkedett.

A fordulópont

Lipót uralkodásának fordulópontja az 1683-as év volt, amikor a Kara Musztafa nagyvezír által vezetett oszmán seregek ostrom alá vették Bécset. A király Passauba menekült és onnan figyelte, ahogy a Lotaringiai Károly herceg és Sobieski János lengyel király által vezetett keresztény seregek felmentik fővárosát és ellentámadást indítanak a török ellen. Lipót ekkor úgy érezte, hogy elérkezett a pillanat Magyarország felszabadítására, ezért XI. Ince pápa támogatásával 1684-ben megalapította a Szent Ligát, amely az 1699-es karlócai béke megkötéséig, Savoyai Jenő és annak unokafivére, az ugyancsak császári tábornok rangot viselő Lajos Vilmos badeni őrgróf és Lotaringiai Károly vezetésével, a Temesi Bánság kivételével az egész országot felszabadította a török hódoltság alól. Buda 1686-ban ismét keresztény kézre került.

Lipót nagy vetélytársa, XIV. Lajos ellenében is sikereket ért el, például a pfalzi örökösödési háborúban, ahol sikerült megakadályoznia, hogy Franciaország tovább terjeszkedjen a Rajna mentén észak felé. A kirobbanó spanyol örökösödési háborúban a rokonságban álló Lipót és XIV. Lajos között azonnal kitört a rivalizálás a megüresedő spanyol trónért, de Lipót a végkifejletet már nem érte meg, ugyanis 1705. május 5-én, 47 évnyi uralkodás után Bécsben elhunyt.



Felhasznált irodalom:

Oross András: A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése a XVII-­XVIII. század fordulóján Budapest, 2011.

Varga J. János I. Lipót 1690–1695. évi kiváltságai. Kiadó: História folyóirat, 2010.

Kecskeméti Károly: I. Lipót kényszerpályája

A Pallas nagy lexikon – Lipót

https://rubicon.hu/kalendarium/1640-junius-9-i-lipot-magyar-kiraly-szuletese?gc_id=14734383555&h_ad_id=547570060264&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2GI9_2cKRPRHwn2iy5ul8Fw8Wz_p_-wvAEVBuPE_RmzrRFhlKva36kaAq4eEALw_wcB

https://rubicon.hu/cikkek/i-lipot-kettos-arca