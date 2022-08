Az a legfontosabb, hogy megfelelő mennyiségű ivóvíz folyamatosan álljon rendelkezésére, és ellenőrizni kell, hogy az úgy van-e, ahogy mi odatettük –mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Majd folytatta: – Nálunk például a kinti macskák itató­edénye gyakran túl korán kiürült, nyilvánvalóan valahogy kiömlött. Nem értettem az okát, aztán kiderült, hogy este a sündisznó rendszeresen odalátogatott és feldöntötte az edényt.

De olyan is volt, hogy az állatok játék vagy verekedés közben döntötték fel. Az udvari kutyák vizét is gyakran ellenőrizni kell, ők is akár játék közben fel tudják dönteni az edényt, vagy ha esetleg még láncon tart valaki kutyát, akkor a lánc is beleakadhat az edénybe és a víz kiömlik, miközben mi nyugodtak vagyunk, hogy elegendő vizet adtunk az állatnak.

A lakásban tartott kutyákra is vonatkozik az ivóvíz ellenőrzésének szükségessége, főleg, ha száraz tápot is kapnak. Ha nagy a meleg, akkor a kutyákat a lábaik megnedvesítésével lehet hűsíteni. A légkondicionálót ne állítsuk túl alacsony hőmérsékletre, és a ventilátorral is vigyázni kell, mert társállataink ugyanúgy huzatot kaphatnak vagy megfázhatnak, mint az ember.

A bezárt ablakú autó nyilvánvalóan életveszélyt jelent minden állatra, erre is nagyon vigyázzunk, ne hagyjuk őket magukra.